Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Denuncia Ayuntamiento AlicantePortavoz PSOE AlicantePeligros calas AlbuferetaSeguridad en los museosCompra viviendasFocas monje en la provinciaEscaparate INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Doble proyecto

Alba Carrillo seguirá en TEN tras su fichaje por La Séptima: fecha de regreso inminente de 'El Sótano'

La presentadora estrenará este martes 1 de septiembre la segunda temporada de 'El Sótano Club', que mantendrá su horario de las 15:45 horas.

Alba Carrillo, presentadora de 'El sótano club'.

Alba Carrillo, presentadora de 'El sótano club'. / TEN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

El fichaje de Alba Carrillo por La Séptima no supondrá su despedida de TEN. La comunicadora continuará al frente de 'El Sótano Club', que regresará este martes 1 de septiembre a las 15:45 horas después de su descanso veraniego. El espacio recuperará así su emisión diaria durante las tardes del canal y también podrá seguirse a través de YouTube.

TEN ha anunciado la vuelta con una promoción en la que Carrillo se transforma en Isabel Díaz Ayuso. Vestida con traje rojo, abandona el Congreso pronunciando "¡Chao, pescao!" y pide a una conductora interpretada por Marta Riesco que la lleve "al ático". Sin embargo, el trayecto termina devolviéndola al sótano que da nombre al programa.

La renovación ya había sido confirmada en junio por Rafael Herrera, director de TEN, que justificó la continuidad por la repercusión del formato en prensa y redes sociales. Su primera temporada se estrenó el pasado 13 de abril y alcanzó su máximo con un 0,9% de cuota y 69.000 espectadores, aunque posteriormente se movió habitualmente entre el 0,4% y el 0,5%.

Dos cadenas diferentes

Carrillo compaginará esta labor con 'Fuera de control', el nuevo programa que presentará junto a Marta Márquez en La Séptima. El formato será una de las primeras apuestas del canal impulsado por José Miguel Contreras, cuyo lanzamiento en la TDT está previsto para el próximo 5 de noviembre.

Noticias relacionadas

Aunque todavía no se ha anunciado oficialmente su horario, las primeras informaciones sitúan 'Fuera de control' en las tardes del fin de semana. Esa ubicación permitiría a Alba mantener su presencia diaria en TEN y asumir simultáneamente uno de los principales espacios de entretenimiento de la nueva cadena.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llega una patera a Santa Pola con siete migrantes, entre ellos menores
  2. Polémica por la alerta de Europol que llegó a Villena un día después del robo del tesoro
  3. El Hércules pedirá explicaciones a la Federación por la alineación de Javi Moreno antes de impugnar el Clásico
  4. La falta de pegada amarga el estreno liguero del Hércules
  5. Ignacio de la Calzada, abogado: 'Si tienes años sin cotizar, esto puede mejorar tu futura pensión
  6. Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena: 'Los técnicos de la Generalitat tenían la responsabilidad y dieron el visto bueno
  7. Detenido un joven en Alicante por una orden europea de detención emitida por Austria
  8. Los sindicatos descartan de momento reactivar la huelga educativa

Ruz da detalles de cómo serán las Clarisas de Elche tras salir a licitación las obras por 10,1 millones

John Chetauya, a un pas d’eixir al Mallorca

John Chetauya, a un pas d’eixir al Mallorca

José Ramón López, asesor fiscal, a los autónomos: “Por fin va a ser Hacienda quien os va a devolver mucho dinero”

José Ramón López, asesor fiscal, a los autónomos: “Por fin va a ser Hacienda quien os va a devolver mucho dinero”

Todos estos periféricos y accesorios rebajan su precio con el nuevo curso: no te pierdas la lista de seleccionados

Todos estos periféricos y accesorios rebajan su precio con el nuevo curso: no te pierdas la lista de seleccionados

Sánchez confirma l’aprovació en el Consell de Ministres d’un pla amb 168 milions per a la recuperació de Ceuta

Sánchez confirma l’aprovació en el Consell de Ministres d’un pla amb 168 milions per a la recuperació de Ceuta

El videoanálisis de Toni Cabot sobre la investigación tras el robo del Tesoro Villena y el debate sobre la seguridad en los museos

Sanidad admite ante el Síndic la demora de más de un año de un paciente de Torrevieja pendiente de una cita para una prótesis de rodilla

Sanidad admite ante el Síndic la demora de más de un año de un paciente de Torrevieja pendiente de una cita para una prótesis de rodilla

El Elche acelera por Rubén Sánchez: principio de acuerdo con el Espanyol y ultima el contrato del lateral

El Elche acelera por Rubén Sánchez: principio de acuerdo con el Espanyol y ultima el contrato del lateral
Tracking Pixel Contents