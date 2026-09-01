En 'Y Ahora Sonsoles'
Mar Flores marca distancias con Terelu Campos tras ser abuelas por segunda vez: "Si no ha habido relación antes, ¿por qué la va a haber ahora?"
La modelo confirma en Y ahora Sonsoles que visitó a su nieta recién nacida sin coincidir con Terelu y zanja los rumores de acercamiento familiar
Kevin Rodríguez
Alejandra Rubio ya ha dado a luz a su segunda hija con Carlo Costanzia. Un nacimiento de lo más esperado y que llega apenas un año y medio después del nacimiento de Carlo, su primer hijo.
La segunda hija de Carlo Costanzia convierte también a Mar Flores, su madre, en abuela por partida doble. Una noticia que la ha colmado de emoción y ante la que no ha dudado en presentarse a toda prisa en el hospital, así como lo ha hecho Terelu Campos, la madre de Alejandra Rubio.
La modelo ha hablado en el programa 'Y Ahora Sonsoles' para contar cómo se encuentra con la llegada del nuevo miembro a la familia: "Alejandra y Carlo no pueden estar más felices", asegura Mar Flores, "pero están muy cansados".
Mar Flores y Terelu Campos no han coincidido en el hospital y parece que ser abuelas no ha limado la tensión. "Mi familia es mi hijo, su mujer, mi nieto... lo demás viene en el paquete", afirma Mar, "si no ha habido relación antes, ¿por qué la va a haber ahora?".
Pese a todo, Mar Flores asegura que la prioridad ahora es la paz familiar y que su hijo y Alejandra estén bien. Además, ha negado que se eviten deliberadamente todos los encuentros entre ella y Terelu y que cuando estos se producen, prima "la educación".
Fuente: El Periódico
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