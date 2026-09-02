Informes policiales
'Código 10' destapa la investigación que señalaría a agentes marroquíes en la crisis de Ceuta y obliga a Marlaska a intervenir
El programa de Cuatro accedió a documentos que anticipaban una entrada masiva y apuntarían a la posible intervención de agentes del país vecino.
Carlos Merenciano
'Código 10' ha situado en el centro del debate varios informes del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras sobre la entrada masiva registrada en Ceuta el 30 de julio. Los documentos, desgranados por Nacho Abad y David Aleman, habrían advertido con antelación del elevado riesgo existente en la frontera. Tras conocerse su contenido, Fernando Grande-Marlaska ha pedido a la Policía que compruebe su autenticidad y recorrido.
"Señor Sánchez, señores ministros, les recomiendo que presten mucha atención a todo lo que vamos a desvelar esta noche", avanzó David Aleman al comenzar el espacio de Cuatro. El programa aseguró haber tenido acceso a la documentación que ya estaría siendo examinada por la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón.
Según detalló Nacho Abad, un primer informe fechado el 28 de julio reunía fotografías, comunicaciones y datos sobre la compra de material para cruzar a nado. Un día después se habría enviado una nueva alerta a la Secretaría de Estado de Seguridad que situaba el riesgo en su nivel más alto y anticipaba la entrada por mar y por los límites de la valla.
Las sospechas sobre Marruecos
La información mostrada por 'Código 10' también apuntaría a la posible participación de policías y miembros de los servicios de inteligencia marroquíes en la coordinación de los movimientos. El documento contendría fotografías e identidades de varios agentes, además de detalles sobre el desplazamiento de los migrantes hasta la frontera. Estas acusaciones todavía no han sido acreditadas judicialmente.
Marlaska ha reclamado al director de la Policía Nacional, Francisco Pardo, que determine cuándo se conoció el informe y qué recorrido tuvo dentro del cuerpo. El ministro sostiene que no tuvo conocimiento previo del documento que señala a Marruecos, mientras las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional permanecen todavía en una fase inicial.
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Fuente: El Periódico
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