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Informes policiales

'Código 10' destapa la investigación que señalaría a agentes marroquíes en la crisis de Ceuta y obliga a Marlaska a intervenir

El programa de Cuatro accedió a documentos que anticipaban una entrada masiva y apuntarían a la posible intervención de agentes del país vecino.

Nacho Abad y David Aleman en 'Código 10'.

Nacho Abad y David Aleman en 'Código 10'. / Cuatro

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Carlos Merenciano

Madrid

'Código 10' ha situado en el centro del debate varios informes del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras sobre la entrada masiva registrada en Ceuta el 30 de julio. Los documentos, desgranados por Nacho Abad y David Aleman, habrían advertido con antelación del elevado riesgo existente en la frontera. Tras conocerse su contenido, Fernando Grande-Marlaska ha pedido a la Policía que compruebe su autenticidad y recorrido.

"Señor Sánchez, señores ministros, les recomiendo que presten mucha atención a todo lo que vamos a desvelar esta noche", avanzó David Aleman al comenzar el espacio de Cuatro. El programa aseguró haber tenido acceso a la documentación que ya estaría siendo examinada por la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón.

Según detalló Nacho Abad, un primer informe fechado el 28 de julio reunía fotografías, comunicaciones y datos sobre la compra de material para cruzar a nado. Un día después se habría enviado una nueva alerta a la Secretaría de Estado de Seguridad que situaba el riesgo en su nivel más alto y anticipaba la entrada por mar y por los límites de la valla.

Las sospechas sobre Marruecos

La información mostrada por 'Código 10' también apuntaría a la posible participación de policías y miembros de los servicios de inteligencia marroquíes en la coordinación de los movimientos. El documento contendría fotografías e identidades de varios agentes, además de detalles sobre el desplazamiento de los migrantes hasta la frontera. Estas acusaciones todavía no han sido acreditadas judicialmente.

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Marlaska ha reclamado al director de la Policía Nacional, Francisco Pardo, que determine cuándo se conoció el informe y qué recorrido tuvo dentro del cuerpo. El ministro sostiene que no tuvo conocimiento previo del documento que señala a Marruecos, mientras las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional permanecen todavía en una fase inicial.

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Fuente: El Periódico

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