La tajante decisión de Bigote Arrocet si recibe el peor diagnóstico de salud: "No me voy a someter a ningún tratamiento así"

Bigote Arrocet atraviesa un momento de incertidumbre después de que varias pruebas médicas hayan detectado una mancha y un bulto en uno de sus riñones. El humorista todavía desconoce el alcance de este hallazgo y permanece a la espera de los resultados que permitan establecer un diagnóstico.

El programa 'El verano se mueve' adelantó la conversación mantenida por el cómico con la revista 'Semana'. Aunque todavía no existe una confirmación sobre la naturaleza del bulto, Arrocet se muestra preparado para cualquier desenlace: "Asumo que estoy en la recta final de mi vida".

La expareja de María Teresa Campos también ha establecido los límites que marcarían su decisión si las pruebas revelan una enfermedad grave. Arrocet rechazaría un procedimiento especialmente duro o que le obligara a depender permanentemente de una máquina: "No me voy a someter a ningún tratamiento así".

Una experiencia que le marcó

Su postura está condicionada por lo que vivió junto a su segunda esposa, que padeció cáncer. El humorista recuerda aquella etapa como un año y medio de enorme sufrimiento y asegura que esa experiencia le hizo tomar conciencia de cómo desea afrontar una posible enfermedad.

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Arrocet también ha realizado balance de su vida tras perder, según afirma, a la mayoría de sus familiares y amigos. El cómico considera que ha tenido una existencia plena, no quiere depender de otras personas ni convertirse en una carga y sostiene que, si finalmente recibe malas noticias, se irá "tranquilo y feliz".