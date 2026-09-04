Ofrecimiento inesperado
Cayetano Martínez de Irujo pide a Sánchez que le deje "arreglar" la crisis de Ceuta desde 'Todo es mentira': "Es una declaración de guerra"
El jinete se ofrece a mediar con Defensa y la Legión tras calificar la situación como la más grave vivida en España desde el comienzo de la democracia.
Carlos Merenciano
Cayetano Martínez de Irujo sorprendió en 'Todo es mentira' al ofrecerse públicamente para ayudar al Gobierno a "arreglar la situación en Ceuta". El hijo de la duquesa de Alba pidió poder trasladar personalmente sus propuestas al Ejecutivo y recordó que llegó a tener el teléfono de Pedro Sánchez, aunque perdió ese contacto después del caso Pegasus.
El aristócrata considera que la crisis ha superado el terreno migratorio para convertirse en un ataque dirigido contra la ciudad autónoma y sus habitantes. "Para mí es una declaración de guerra", sentenció antes de calificar el momento actual como "la situación más grave desde que empezó la democracia".
Martínez de Irujo justificó su posicionamiento recordando que ha representado a España durante 35 años y ha participado en tres Juegos Olímpicos. También reivindicó su relación personal con Ceuta y los argumentos que ha escuchado durante las últimas semanas en distintos programas de televisión.
Su propuesta al Gobierno
El jinete solicitó poder contactar con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y con el coronel Cayetano José Martínez Alonso, responsable del Tercio Duque de Alba en Ceuta. Su ofrecimiento fue planteado como una mediación estrictamente personal, sin hablar en representación de ninguna institución.
Pese a sus duras palabras, Martínez de Irujo quiso remarcar su buena relación con el país vecino: "Me cae muy bien Marruecos y me encanta el país". Aseguró que lo visita desde los 18 años, aunque considera que "nos lleva a la delantera siempre". Como ejemplo de una respuesta firme por parte de España, recordó la actuación desarrollada durante el conflicto de la isla de Perejil.
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Fuente: El Periódico
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