Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Matrículas coches Tesoro VillenaEquipos cruzar nado CeutaControl fronterizo MarruecosAviso amarillo litoral provinciaTercer carril autovíaRecuerdos Alicante Belén RuedaEscaparate INFORMACIÓN
instagramlinkedin

En la gala

El dardo de Amaia Montero a Leire Martínez en los Premios Juventud: "El amor verdadero es tan solo el primero"

La cantante comparó su regreso a La Oreja de Van Gogh con una reconciliación sentimental y recurrió a una conocida frase de 'Rosas'.

Amaia Montero vive su gran noche desde su regreso a La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero vive su gran noche desde su regreso a La Oreja de Van Gogh

RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh dejó uno de sus momentos más comentados durante los Premios Juventud. La banda participó en la gala celebrada este jueves 3 de septiembre en Starlite Marbella y emitida por RTVE, donde fue distinguida como Agente de Cambio por sus tres décadas de trayectoria y su compromiso con distintas causas sociales.

Antes de subir al escenario para interpretar 'Rosas', Amaia Montero habló con los presentadores sobre su vuelta al grupo. La cantante describió la historia de la formación como si se tratara de una relación sentimental que ha conseguido superar una ruptura: "Yo siempre digo, o ahora digo, que La Oreja de Van Gogh es la historia de amor más bonita del mundo. Ruptura, vuelta".

La artista fue más allá al justificar esa reconciliación profesional: "Porque es que si rompes y después vuelves a casarte es porque el amor es verdadero. 'Que el amor verdadero es tan solo el primero'. Es lo que dice 'Rosas'". Una reflexión que podría interpretarse como un dardo hacia Leire Martínez, encargada de liderar vocalmente la banda durante la larga ausencia de Montero.

Una frase sin alusión directa

Amaia no mencionó en ningún momento a Leire Martínez ni cuestionó expresamente su etapa en La Oreja de Van Gogh. Sin embargo, su defensa del "primer amor" adquiere una lectura especial después del regreso de la vocalista original y de la salida de quien fue su sustituta durante casi dos décadas.

Noticias relacionadas

La frase no tardó en llamar la atención por situar aquella primera etapa como el vínculo auténtico al que la banda habría decidido regresar. En redes sociales, hubo quejas por esta situación, con comentarios como "ya está bien de la frasecita" o "el amor verdadero es tan solo al dinero".

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un obrero de 55 años cae desde cinco metros de altura en una obra de La Vila Joiosa
  2. Qué fue de las discotecas míticas de la 'Ruta del Bakalao' alicantina y cuáles siguen abiertas
  3. Eliminan el mural de la avenida Benito Pérez Galdós en Alicante sin el consentimiento del artista
  4. Retenciones en la A-70, niebla en la A-31 y varios accidentes complican el tráfico en Alicante este jueves
  5. Herido grave un peatón al ser atropellado en el centro de Alicante tras colisionar dos vehículos
  6. Movilización multitudinaria en Alicante a favor de Ceuta y con insultos contra Pedro Sánchez: “Queremos una respuesta a la altura”
  7. La red del TRAM de Alicante no se podrá ampliar hasta que se termine la estación intermodal
  8. Transportes y Ayuntamiento de Alicante negocian la implantación del tercer carril en la A-70

Amaia Montero vive su gran noche desde su regreso a La Oreja de Van Gogh

Mucha precaución al volante si pasas por aquí: estos son los tramos de concentración de accidentes de la provincia de Alicante

Mucha precaución al volante si pasas por aquí: estos son los tramos de concentración de accidentes de la provincia de Alicante

Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez

Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez

DIRECTO | Rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera

DIRECTO | Rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera

Los coches usados en el robo del Tesoro de Villena llevaban matrículas sustraídas en Sax

Los coches usados en el robo del Tesoro de Villena llevaban matrículas sustraídas en Sax

Las compras de segunda mano ganan protagonismo ante la vuelta al cole, impulsadas por el ahorro y la sostenibilidad

Las compras de segunda mano ganan protagonismo ante la vuelta al cole, impulsadas por el ahorro y la sostenibilidad

Cáncer y corazón, bajo vigilancia en el Hospital Marina Baixa: 241 pacientes atendidos en cardiooncología

Cáncer y corazón, bajo vigilancia en el Hospital Marina Baixa: 241 pacientes atendidos en cardiooncología

Nueva Zelanda prepara una operación masiva en tres islas para eliminar especies invasoras y recuperar al kākāpō

Nueva Zelanda prepara una operación masiva en tres islas para eliminar especies invasoras y recuperar al kākāpō
Tracking Pixel Contents