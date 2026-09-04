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Crítica televisiva

Manu Sánchez carga contra Ana Rosa e Iker Jiménez por su desembarco en Ceuta: "Acuden al olor a sangre"

El presentador de 'El perro andaluz' también señaló a Carmen Porter durante su monólogo sobre la crisis migratoria y el tratamiento mediático recibido.

Manu Sánchez en 'El perro andaluz'

Manu Sánchez en 'El perro andaluz' / RTVE

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Carlos Merenciano

Madrid

Manu Sánchez abrió la segunda temporada de 'El perro andaluz' con un extenso monólogo dedicado a la crisis migratoria de Ceuta. El presentador aseguró que, pese a encontrarse físicamente en el plató de La 1, emocionalmente continuaba junto a una ciudad que considera su segunda casa: "Hoy no quiero estar aquí, sigo en Ceuta".

El humorista pidió a los partidos que dejaran de utilizar la situación como arma electoral, rechazó el lenguaje bélico empleado para hablar de los migrantes y denunció el papel desempeñado por Marruecos. Sánchez defendió simultáneamente el miedo de los ceutíes y la situación de quienes cruzaron la frontera buscando ayuda.

Un contundente juego de palabras

Su intervención acabó señalando directamente a varios rostros televisivos que se desplazaron hasta la ciudad autónoma. El presentador aclaró que cuando los ceutíes reclaman más medios se refieren a soluciones y efectivos, "no a que vaya Ana Rosa Quintana, Carmen Porter e Iker Jiménez acudiendo al olor a sangre y a todo lo que sea amarillo".

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Manu Sánchez remató su crítica con una de las frases más duras del estreno: "Más medios sí, pero menos buitres también". De esta manera cuestionó el tratamiento sensacionalista que, a su juicio, algunos programas estarían realizando de la crisis, así como la llegada de comunicadores atraídos por el impacto informativo de lo sucedido.

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Fuente: El Periódico

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