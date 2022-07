Aunque estés en una cita y pienses que todo puede ir bien nunca se sabe en qué puedes meter la pata. Y en esta ocasión en ‘First Dates’ una parte fundamental ha arruinado la cita: un beso. Pero no un beso cualquiera ya que se trataba, al parecer, de un “beso húmedo”.

La cita entre Cristina y Luis parecía que iba viento en popa o por lo menos así lo había sentido él hasta que llegaron al cuarto de baño. Hasta entonces todo era complicidad, tenían muchas cosas en común, hasta una amiga. Pero una de las bolas que sacan como parte de un juego ponía dos palabras clave que han desatado la risa nerviosa de Cristina: “beso húmedo”.

Luis no lo ha dudado y se ha lanzado. Primero ha sido un beso en la frente, en la mejilla… buscando la boca, hasta que la ha encontrado y no ha dudado. La pasión se ha apoderado del soltero en un beso que ha durado pocos segundos ya que Cristina se ha apartado de forma… precipitada. “Ey, ey, húmedo pero tampoco tanto, que ha sido el primero”, le decía a su cita entre risas.

“Me ha parecido un poco empalagoso, me ha metido el morro” explicaba Cristina, que añadía “me gusta tu personalidad pero la que maneja los tiempos soy yo. Si ya te estás lanzando, la estás cagando”.

Así que la pasión y la humedad no han acabado de gusta a esta soltera que, además, no ha querido tener una segunda cita con Luis. “Al principio ha ido todo súper bien pero luego me ha cortado todo lo de ir tan a saco, todo tan rápido”, explicaba.