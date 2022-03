'¿Sabes quién es?': en busca de la increíble verdad

Creadora: Charlotte Stoudt

Dirección: Minkie Spiro

Reparto: Toni Collette, Bella Heathcote, David Wenham, Jessica Barden

País: Estados Unidos

Duración: entre 42 y 62 min. (8 episodios)

Año: 2022

Género: 'Thriller' dramático

Estreno: 4 de marzo de 2022 (Netflix)

Después de su paso por el clásico 'Creedme', Toni Collette vuelve a dejarse ver en una serie de Netflix, esta vez como una logopeda que revela una cara desconocida de sí misma durante un tiroteo masivo en un restaurante. Iba a ser una comida para celebrar el 30º cumpleaños de su hija Andy (Bella Heathcote), pero acabó siendo un baño de sangre. Pero pudo ser aún peor de no aparecer la Laura ignota para resolver el asunto de forma bastante expeditiva.

Esta actitud heroica e inesperada se hace viral y atrae la atención de los medios, lo que, lejos de alegrar a Laura y familia, se convierte en el detonante para que la madre eche a su hija de casa sin apenas explicaciones. Durante tres décadas, Laura había logrado mantener un perfil bajo, no sabemos con qué intención, en una comunidad tranquila, donde apenas sucede nada: las llamadas que Andy recibe en su trabajo como operadora de emergencias no son preocupantes. Ahora todo es caos.

Adaptación del 'best-seller' de Karin Slaughter con el más poético título original de 'Pieces of her' ('Fragmentos de ella'), la serie arranca con un episodio realmente conciso y eficaz, de solo 44 minutos, que es un poco pista falsa de lo que vendrá. Porque no solo vamos a seguir el camino de investigación de esa Andy obligada a salir de casa y buscar la verdad por su cuenta y riesgo; a menudo, asumiendo riesgos innecesarios por los motivos más misteriosos. Sin necesidad de que nuestra heroína lo averigüe, sino a través de flashbacks, vamos a conocer también, fragmento a fragmento, el tenso recorrido vital de Laura en los ochenta, intriga que alcanza hasta las más altas esferas.

Collette coge este digno material y lo intensifica, retuerce, complica y eleva: lo convierte en material inflamable. Su rostro es un mapa (con minas trampa) del sentimiento humano. Debe ser la madre más compleja que ha interpretado, y eso incluye su turbador papel en 'Hereditary'. Pero tampoco se puede desestimar, dejando a un lado las dudosas decisiones de su personaje, la labor de Heathcote (hace poco ya estupenda en 'Relic') como esa hija dividida entre dos impulsos: el de seguir con vida a toda costa, que pronto la instala en la paranoia, y el de reunir las piezas del puzzle que es su madre.

La guionista Charlotte Stoudt (también creadora) y la directora (de todos los episodios) Minkie Spiro vuelven a coincidir en un proyecto tras 'Fosse/Verdon', serie con algo más de ritmo que esta '¿Sabes quién es?', no solo por desarrollarse en el mundo del musical. El primer episodio es, como decíamos, impecable, e incluye una de las secuencias más increíblemente tensas de la televisión reciente; que puede recordar al inicio de 'El sexto sentido', otra muestra de la capacidad de Colette para encarnar a madres memorables. Pero a partir del segundo, la duración de los episodios crece y la tensión narrativa decrece: conforme entran en juego los flashbacks, se sueña con una versión de esta serie solo centrada en el loco camino de Andy.

Lo que consigue dar robustez incluso a las partes más fláccidas es la banda sonora monumental (otra para la colección) de Danny Bensi y Saunder Jurriaans, compositores antes para 'Ozark', 'El visitante' o 'La chica de antes': de nuevo, hacen sentir solo al espectador con sus cuerdas esquivas y percusiones de eco extraño. Saltarse los créditos iniciales (o finales, también con música suya) sería el verdadero crimen.