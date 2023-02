La crítica de Monegal: La lucha de Manuela y la oferta de república de Uri Geller

Es portentosa la rapidez de aclimatación de Ricard Ustrell (programa ‘Col.lapse’, TV-3) con la nueva línea de entretenimiento espumoso que ahora impulsa la cadena para ensanchar la base y desmarcarse de los años tóxicos del anterior director.

¡Ah! La clave de la supervivencia consiste en saber en cada momento por dónde sopla el viento de las nuevas consignas y adaptarse con celeridad a ellas. Esta semana, Ustrell ha conseguido un notable éxito invitando a Manuela Trasobares y a Uri Geller. El caso de Manuela es singular. Cantante (mezzosoprano), pintora y política, fue la primera concejal transgénero de la historia, por el partido Acción Republicana Democrática Española de la localidad valenciana de Geldo. En los años 90, Manuela ya protagonizaba en la tele –Canal 9– sonoras intervenciones contra los impedimentos a la libre elección de sexo. Ahora en ‘Col.lapse’ se ha presentado con una performance muy vistosa, tipo falla de Valencia rellena de siliconas. Pero lanzó un ‘speech’ potente en favor del movimiento LGTBI. O sea, que debajo de su friquismo indumentario hay una guerrera.

El otro ingrediente espectacular de la noche fue Uri Geller. Naturalmente hizo su número clásico con los relojes, que tanto éxito logró en todo el mundo en los años 70. "La centralita de TV-3 está colapsada", decía Ustrell con una gran ilusión. La llamada más curiosa fue la de un señor de La Bisbal. Advirtió que a él, en lugar de ponérsele en marcha el reloj viejo, se le paró de golpe el reloj nuevo que llevaba en la muñeca. No sé si era un ‘gag’ preparado de antemano, pero fue bueno.

Más que lo de los relojes o el retorcimiento de cucharas, lo novedoso y sugestivo de Geller fue cuando nos ofreció a tod@s los catalanes formar parte de la República de Lamb, un pequeño islote, en realidad una roca, que ha comprado frente a las costas de Escocia. No mide más de 50 o 60 metros –más pequeño que el peñasco Perejil–, pero por el módico precio de un dólar te manda certificado de ciudadan@ de esta minirepública. ¡Ah! Es más económico que el carnet de la república que expiden en Waterloo. O sea que es una alternativa a tener en cuenta. Geller ofreció la vicepresidencia de Lamb a Ustrell. No sabemos si acabará aceptando la oferta. Pero lo más curioso de esta roca es que es inhabitable. No es posible la vida humana en esa nación-piedra. Tremenda realidad. Meditable situación.