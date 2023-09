La crítica de Monegal: Es curioso, la gran cobertura del PP fue en La Sexta

Desde el punto de vista televisivo, es raro lo que acaba de ocurrir con el acto del PP celebrado en Madrid. Las cadenas más amigas, más proclives a esta formación política, no se han desplegado para proporcionar una gloriosa cobertura en directo.

La cadena TRECE TV, receptáculo donde habitualmente cortejan a los líderes del PP, pasó olímpicamente del acto. Nos dieron la Santa Misa desde Hinojosa del Duque, y luego una entrevista-reportaje acerca de Hakuna, movimiento carismático cristiano. En Toro TV, otra plataforma que abraza con cariño todo lo que atañe a Vox y a ‘populares’, tampoco dedicaron ni un segundo a cubrir el suceso. Nos ofrecieron reportajes sobre las fiestas de San Antón en Mirambel (Teruel), y una entrevista con el sacerdote, Legionario de Cristo, Rafael Pou, autor del libro ‘Filosofía de bar para un mundo posmoderno’. En TeleMadrid sí conectaron en directo con el acto. Pero fue de forma escueta. Breve. El Partido Socialista de Madrid había exigido que no se destinaran recursos de la tele pública para cubrir un acto particular de un partido, y TeleMadrid optó por un equilibrismo inestable. Conectó en directo, pero solo un rato. Pasaron muy pronto a un reportaje sobre el mundo de las abejas y las bondades de la miel. El resto de grandes cadenas del telehipódromo (TVE1, T5, Antena 3 TV) no ofrecieron ningún directo. La única que estuvo retransmitiendo ampliamente, desde las 12.30 hasta las 14 horas, sin parar, fue curiosamente La Sexta. Cristina Villanueva condujo este ‘Especial informativo’. Hizo, eso sí, una maniobra singular: partió la pantalla en dos, y a un lado veíamos a Feijóo en el acto del PP, y en el otro a Pedro Sánchez en la Festa de la Rosa de Gavà. Consiguió un sugestivo contraste.

Se constata lo pardillos que han sido esta vez los de Feijóo a la hora de movilizar sus cadenas afines para conseguir el ‘agitprop’. Deberían haber estudiado aquella TV3 de los años procesistas, cuando era una ‘cheerleader’ insuperable. En una conexión que luego, en el ‘TNmigdía’ (TV-3) hicieron con Madrid, entrevistaron a participantes al acto y decían que hasta se habían tenido que traer el bocata de casa. Hombreee, eso se hace de otra forma. Se facilitan generosas bolsas de picnic a los asistentes, y tiques para espectáculos musicales. Entradas para el ‘Malinche’ de Nacho Cano en el Ifema, hubiera sido un detalle apropiado.