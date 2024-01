La crítica de Monegal: Évole sabe que se arranca mejor ‘calentando’ el ambiente

Resaltemos hoy la astucia de Jordi Évole. Sabe que para arrancar bien una temporada lo mejor es calentar el ambiente. Irritar un poco para que ardan las redes. Antes de emitir su entrevista con C. Tangana en La Sexta se pasó por el programa ‘Col.lapse’ de TV3. Lanzó algún relicario muy bueno.

Opinó que esta cadena ha pasado de estar muy cerrada –cuando la transformaron en el artefacto ‘cheerleader’ del ‘procés’– a estar ahora en fase de apertura. "Mira tú el programa que hacías antes (se refería a ‘El Palmar de Troya FAQS’), y el que haces ahora" le dijo al presentador Ricard Ustrell. Y le añadió: "Aquel programa que hacías era cada noche un monográfico sobre el ‘procés’". ¡Ahh! Quedó un poco planchadito Ustrell. Pero apuntó: "Hay quien dirá que TV3 se está españolizando". Y Évole remató: "¿Qué problema hay en españolizarse? ¿En qué país vivimos?". Y ¡patapam!, ardió inmediatamente la zona de la ‘colla indepe’ de las redes. Le han dicho de todo. "¡Energúmeno!" y "¡Facha!" lo más ligero. Bueno, pues la operación ha tenido bastante éxito. En la tele, todo ruido es bueno. Lo tremendo es el silencio. La entrevista con C. Tangana fue liviana pero curiosa. Évole se lo llevó a Amalfi, y se hospedaron en el Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel. Vimos que se sumergían en la zona de masajes. Fue estupendo. Salieron que parecían dos bebés. Cenaron en el Ristorante Lo Smeraldino, donde maridan la pasta y el marisco y es para chuparse los dedos. Évole pidió pizza. Tengo que hablar con mi querido Pau Arenós para que le haga un artículo y le saque los colores. Me explayo en estos detalles porque la entrevista no pasará a la historia precisamente. Lo más interesante fue cuando C. Tangana contó que inventa sus temas canturreando en la ducha. Luego se los canta a un profesional porque él ni sabe música ni conoce las notas. Se sorprendía Évole. No es grave. Elvis Presley tampoco sabía ni papa de solfeo. La guitarra que llevaba era pura decoración. Y no obstante, ahí lo tienen. De la discografía de Tangana me gusta esta estrofa que canta con La Húngara y Niño de Elche: "Yo creí que era el más cabrón / pero me estoy notando el corazón". Es un verso de una humanidad muy hermosa.

No es poesía lo que queda del arranque de temporada de Évole. Queda el ruido, los insultos, la irritación, por decir, astutamente, que no pasa nada si se españoliza un poco TV3.