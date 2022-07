Noche de cine esta noche en la televisión. ‘Mad Max: Furia en la carretera’ es uno de los títulos más destacados que podremos ver en el prime time nacional. Esta película con seis premios Oscar está dirigida por George Miller y tiene como protagonistas a Tom Hardy y a Charlize Theron.

La película está ambientada en una Tierra desértica en la que el agua y la gasolina son los bienes más preciados. Su particular estética le hizo ganadora del Oscar al mejor maquillaje y mejor diseño de vestuario, pero también a mejor diseño de producción, de sonido, edición de sonido y montaje. Pero no sólo eso, también estuvo nominada a mejor película, mejor director, mejores efectos visuales y fotografía. Un film trepidante que se emitirá a las 22.30 horas en La Sexta.

Más películas para esta noche

Si la ciencia ficción y las carreras no son tu pasión puedes optar por otras películas para ver esta noche. En Antena 3 proyectan a las 22.45 horas en El Peliculón: ‘John Q’. Un drama protagonizado por Denzel Washington, Gabriela Oltean y Kimberly Elise en el que un padre desesperado intenta salvar la vida de su hijo. Mike necesita un trasplante de corazón de forma urgente pero el seguro no se hace cargo y sus padres no tienen dinero para pagarlo. Su padre no dudará en hacer cualquier cosa para conseguirlo.

En el Blockbuster de Cuatro también podrás ver la película ‘Secuestrados’, un film de acción que tiene como protagonistas a Bruce Willis y a Patrick Muldoon. Comenzará a las 22.45 horas y trata sobre el asalto a una central hidroeléctrica.

Si buscamos fuera de las cadenas generalistas también hay una buena selección de películas que pueden interesarte. Son las siguientes: