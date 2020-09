Amazon Prime Video llevará a 240 países la historia de la banda terrorista ETA, contada en primera persona por muchos de los que vivieron el conflicto, de las víctimas a miembros del grupo armado, pasando por cuatro presidentes del Gobierno que "lo sufrieron en sus propias carnes".

Basada en el libro del coronel de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí, 'Historia de un desafío', la serie resume en ocho capítulos 50 años de existencia de la banda, vista bajo el prisma de la Guardia Civil, sin que esto marque ninguna línea editorial.

"Cada capítulo va a más, se vuelve un poco más frenético; al final -señala el director, Hugo Stuven- es un documental plural donde lo que queremos es que lo cuenten ellos. Sin querer, te pones en ese poso del dolor que queda tras el documental, pero sin posicionarte", afirma en declaraciones a Efe.

La serie incluye entrevistas con Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, además de un centenar de afectados de una manera u otra, víctimas, miembros de la banda, exlehendakaris, guardias civiles y vecinos.

La historia de ETA como nunca te la habían contado. #ElDesafíoETA llega a Prime Video el 30 de octubre. pic.twitter.com/8Bf1NQbjtb — Amazon Prime Video España (@PrimeVideoES) 22 de septiembre de 2020

Lo curioso, cuenta a Efe Guillermo Gómez, productor ejecutivo de la serie, es que los presidentes concedieron entrevistas de "cuatro horas", que son propiedad de Amazon, y con las que se podrían hacer otros cuatro programas, no solo sobre ETA, porque "hablaron de todo", desvela Gómez.

Una posibilidad que no descarta el productor, quien resalta que igual se podría hacer con muchos de los otros participantes, porque los descartes son igualmente interesantes; "todo no cabe -aporta el responsable de contenido original en España, Óscar Prol- pero lo importante y lo relevante está, no se ha hecho una labor de edición. Están todas las respuestas a todas las preguntas".

"Creo que es la primera vez que (los presidentes) hablan tan extensamente sobre toda la historia de ETA y de cómo la vivieron ellos personalmente. Al final te quedas prendado de oirles lo que vivieron en sus propias carnes y que nunca han podido contar, que fue tan duro y les afectó personalmente".

Stuven ha asegurado a Efe que fue "todo un reto" y que se marcó algunos ejes para hacerla, el primero no usar voz en off para que sean los propios entrevistados quienes lo cuenten. Así, desde los presidentes del Gobierno que eran la 'joya de la corona', dice Stuven, a lehendakaris, víctimas, familiares, gente de la banda, "son los propios protagonistas quienes cuentan la historia".

El cineasta ('Anomalous', 'Solo') puso un valor añadido al proyecto, "porque querían que fuera muy cinematográfico". "Yo tengo 40 años y tampoco he vivido tanto la época, por eso -dice Stuven- juego a favor del documental que se entendiera; hay mucho que contar, pero que lo que contemos se entienda".

Otro reto, agrega, era no hacer recreaciones y el último "elegir los momentos que hicieron tambalear la sociedad, desde el primer asesinato; obviamente, han pasado muchas cosas, por eso hemos querido regalar al espectador pequeñas píldoras desconocidas".

Destaca asimismo que no hubo ningún tipo de instrucción ni previa ni posterior por parte de Amazon.

'El Desafío: ETA' contiene también entrevistas con Carlos Garaikoetxea y José Antonio Ardanza, con el que fuera Jefe de la Casa Real Fernando Almansa y con periodistas, altos mandos de la Guardia Civil, incluyendo al propio Sánchez Corbi, además de antiguos miembros de ETA.

Testimonios que narran las operaciones más difíciles y arriesgadas para neutralizar los sucesivos comandos de una organización que causó más de 800 muertes, empezando por el primer crimen, el de Melitón Manzanas, que comenta con sus propios recuerdos el periodista Iñaki Gabilondo.

"Ha sido un proyecto de dos años largo, y nuestra obsesión como productores siempre ha sido la veracidad. Nosotros estábamos con una pequeña obsesión, que era contar de una forma lo más veraz posible estos 50 años terribles", ha señalado a Efe Luis Velo, productor ejecutivo, convencido de que "lo hemos hecho de forma que creo que tiene mucho impacto, es una historia universal".

La serie llegará a partir del 30 de octubre próximo a la plataforma americana.