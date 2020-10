Una de las principales apuestas de ficción de Amazon Prime Video ya tiene carta de presentación. La plataforma de pago ha lanzado el primer teaser de 'El Cid', la épica serie de ficción medieval protagonizada por Jaime Lorente e inspirada en la figura real de Rodrigo Díaz de Vivar, el héroe de la Reconquista española que todos conocemos gracias al Cantar de mío Cid.

"Mi nombre es Rodrigo Díaz, nací en Vivar. Mi padre murió luchando por Fernando I. Por toda herencia me dejó una espada. Con esta espada hoy he conseguido la gloria, pero cuando caiga en batalla, seguramente nadie se acordará de mi nombre", reza el protagonista durante el avance, que muestra algunas batallas épicas que no tienen nada que envidiar a las de 'Juego de Tronos' o 'Gladiator'.

Además del intérprete de 'La casa de papel', el reparto de 'El Cid' está conformado por actores y actrices de la talla de José Luis García-Pérez, Elia Galera, Carlos Bardem, Juan Echanove, Alicia Sanz, Francisco Ortiz, Jaime Olías, Lucía Guerrero, Lucía Díez, Nicolás Illoro y Juan Fernández, entre muchos otros.

Todos ellos forman parte de esta ficción que se estrenará este año en exclusiva en la plataforma de streaming en más de 240 países y que narrará la historia que hay detrás de Rodrigo Díaz de Vivar, desde que era un niño hasta que alcanzó la gloria.

Sin duda, un viaje vital por infinidad de momentos que marcaron para siempre su vida y por diferentes épocas de España en las que coexistieron culturas tan distintas como los cristianos, árabes y judíos.