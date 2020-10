Parece que los suburbios no serán tan aburridos como temían Joe Goldberg y Love. Como mostró el desenlace de la segunda temporada de 'You', la pareja de asesinos se mudó a las afueras de la ciudad para emprender una vida familiar normal. Sin embargo, ninguno de los dos podrá escapar de su naturaleza, que será puesta a prueba por dos nuevos personajes.

Tal y como ha informado Deadline, Shalita Grant ('NCIS: New Orleans', 'Search Party') y Travis Van Winkle ('The Last Ship') se han unido al elenco de la tercera temporada de la serie de Netflix, que se estrenará en algún momento de 2021.

Grant dará vida a Sherry, una madre influencer que solo pretende dar la bienvenida a Love a su círculo social tras verse amenazada por su presencia. Por su parte, Van Winkle interpretará a Cary, un acaudalado empresario que invitará a Joe a su círculo íntimo. Por lo tanto, cada uno de los dos protagonistas afrontará nuevas amistades, a los que ocultarán sus grandes secretos.