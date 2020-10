Tras meses de especulaciones y pistas por parte del director Ron Howard, Disney+ ha confirmado la serie de televisión de 'Willow'. La ficción será una secuela de la película de 1988 creada por George Lucas. Howard ejercerá como productor mientras que Warwick Davis retomará su papel como protagonista y con Jonathan Kasdan ('Han Solo: Una historia de Star Wars') como guionista.

"El mundo mágico de 'Willow' de George Lucas, la épica aventura de fantasía ambientada en una era de espadas, hechicería, mitos y monstruos, regresará en una serie de Disney+ que comenzará su producción el próximo año. Jon M. Chu dirigirá el piloto y ejercerá como productor ejecutivo junto con los showrunners Jonathan Kasdan y Wendy Mericle. Jonathan Kasdan ha escrito el piloto", reveló la plataforma en un comunicado. Por el momento se desconoce la fecha de lanzamiento de la serie.

"La historia de los héroes más valientes en los lugares menos probables me permitió, como niño asiático-americano que crecía en un restaurante chino y quería ir a Hollywood, creer en el poder de nuestra propia voluntad, determinación y, por supuesto, magia interior", relató el realizador.

"Es creativamente emocionante no solo volver a visitar el mundo y los personajes concebidos por primera vez por George Lucas, Bob Dolman y yo, sino verlo tomar vuelo de una manera tan fresca, divertida y cinematográfica a través de la imaginación de Jon Kasdan", afirmó Howard.

Warwick Davis también ha ofrecido unas declaraciones con motivo de su regreso al icónico papel que lo catapultó a la fama. "Muchos fans me han preguntado a lo largo de los años si 'Willow' regresaría, y ahora estoy encantado de decirles que sí lo hará. Muchos me han dicho que crecieron con 'Willow' y que la película ha influido en la forma en que ven el heroísmo. Si 'Willow' puede representar el potencial heroico en todos nosotros, entonces es un personaje que me siento extremadamente honrado de repetir", dijo.

La película original narra la historia del enano Willow en su empeño por proteger a Elora Danan, una niña que, según cierta profecía, estaba destinada a poner fin al reinado de la malvada hechicera Bavmorda. En su odisea para proteger a la niña, el pequeño Willow se encontrará con inesperados aliados y, también, con una valentía sin límites que demuestra que la grandeza de los héroes no dependente del tamaño de su cuerpo, sino del de su corazón.