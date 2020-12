La serie de Netflix "The Queen's Gambit" (Gambito de dama) y la segunda temporada de la ficción derivada del universo Star Wars, "The Mandalorian", son los estrenos más vistos en las plataformas de "streaming" según el último listado de Nielsen, repleto de clásicos como "The Office" y "Anatomía de Grey".

Ambos formatos, estrenados a finales de octubre, se han convertido en las ficciones estrella de las dos plataformas, aunque con estrategias completamente distintas: Netflix estrenó todos los capítulos a la vez sin apenas promoción, mientras que Disney sigue lanzando uno por semana bajo gran expectación.

La consultora Nielsen elabora una lista semanal sobre los formatos con más audiencia en los distintos servicios de pago basándose en estimaciones, ya que con la explosión de negocios que imitan el modelo de Netflix no existe un registro único de audiencias y son las propias empresas las que los publican según sus propios indicadores.

Fenómeno inesperado

La miniserie de siete capítulos de Netflix que narra la historia de Beth Harmon, inspirada en la novela de Walter Trevis "Gambito de dama" (1983) sobre una joven huérfana que se erige como campeona mundial del ajedrez, se ha convertido en un fenómeno global.

Según Netflix, más de 62 millones de usuarios en todo el mundo se han interesado por la aventura protagonizada por Anya Taylor-Joy (aunque bastan unos minutos de reproducción para considerarse en su conteo).

Ahora, el estudio externo confirmaría el éxito de la ficción, que según Nielsen se reprodujo durante 1.850 millones de minutos en la plataforma durante su primera semana.

Estrenada sin apenas promoción y capaz de despertar un creciente interés a lo largo de varias semanas, "Gambito de dama" es la miniserie más vista de la historia de Netflix.

Además, durante el último mes se ha incrementado la compra de tableros de ajedrez y el interés por aprender sobre este juego de mesa.

La joya de Disney+

Por su parte, Disney+ aparece por primera vez en el listado de lo más visto gracias el estreno de la segunda temporada de "The Mandalorian", aunque lo hace en tercera posición por detrás de los capítulos de "The Office", una serie que terminó en 2013.

Según Nielsen, se reprodujeron unos 1.032 millones de minutos de esta ficción en la plataforma de "streaming".

Desde que Disney lanzó su propia plataforma para competir contra Netflix y HBO el año pasado, "The Mandalorian" se convirtió en su buque insignia, reforzado con una segunda temporada que conserva el aire aventurero y de wéstern espacial que enamoró a los fans de Star Wars.

El resto de formatos más seguidos fueron clásicos como "Anatomía de Grey" y "NCIS" o series estrenadas hace meses como "Schitt's Creek".