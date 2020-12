Matt Smith, Olivia Cooke y Emma D'Arcy son las nuevas incorporaciones para 'House of the Dragon', la primera serie derivada ("spin-off") de 'Game of Thrones' y que, como precuela, se centrará en la historia de la Casa Targaryen.

La cadena HBO detalló este viernes en un comunicado que Matt Smith, conocido por las series 'Doctor Who' y 'The Crown', dará vida al príncipe Daemon Targaryen, el heredero al trono. Cooke, que en el cine ha destacado en 'Me and Earl and the Dying Girl' (2015) y 'Ready Player One' (2018), se encargará del personaje de Alicent Hightower. Y D'Arcy, que este año ha aparecido en la serie 'Truth Seekers', interpretará a la princesa Rhaenyra Targaryen.

Estos tres fichajes se unen a Paddy Considine, que fue el primer actor anunciado para esta serie y que encarnará al rey Viserys Targaryen.

HBO anunció la semana pasada que 'House of the Dragon' comenzará a rodarse en 2021. Está previsto que se estrene en 2022.

Esta nueva serie está inspirada en el libro 'Fire & Blood' (2018), cuya narración se sitúa unos 300 años antes de los hechos narrados en la serie de 'Game of Thrones' y que se adentra en la historia de los Targaryen, una de las casas más importantes de este universo de fantasía épica.

En octubre de 2019 se dio a conocer que esta sería la primera serie derivada del fenómeno histórico de 'Game of Thrones' (2011-2019), que causó sensación en todo el mundo y que tiene el récord de la producción de ficción más premiada de los Emmy (59 galardones en total).

Al mismo tiempo que se daba luz verde a 'House of the Dragon' se interrumpieron los planes para otra serie derivada de 'Game of Thrones' que iba a protagonizar Naomi Watts y que no convenció a los responsables de la cadena tras rodar su primer episodio (conocido en la industria como piloto).

'House of the Dragon' ha sido creada por George R.R. Martin, el autor de las novelas que dieron pie a este universo de fantasía épica; y Ryan Condal, cuyo currículum incluye la serie 'Colony'.

Condal y Miguel Sapochnik serán los "showrunners" (máximos responsables de una serie).

Sapochnik, que dirigió algunos de los episodios más célebres de 'Game of Thrones', se sentará en la silla del director en el piloto de 'House of the Dragon' y en otras entregas de este nuevo show, mientras que Condal se encargará de los guiones.