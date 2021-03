Al igual que los cuatro premios a 'The Crown' no han sorprendido a nadie, tampoco resulta ya raro ver en la lista de premiados en los Globos de Oro a 'Schitt’s Creek', que ya arrasó en los últimos Premios Emmy. En esta ocasión se ha llevado el premio a la mejor comedia musical y a la mejor actriz protagonista en serie cómica, que fue para Catherine O'Hara. La serie que narra la vida de la acaudalada familia Rose ha tenido que esperar a su última temporada para acumular un premio tras otro. Como algunas de las mejores ficciones de la pequeña pantalla de la historia, 'Schitt's Creek' empezó sin hacer ruido y fue creciendo poco a poco hasta coronar el cielo de Hollywood.

En esta ocasión, analizando la lista de ganadores, en el apartado de mejor serie en la categoría de comedia se impuso a rivales de renombre como son 'The Flight Attendant', 'The Great', 'Emily in Paris' y 'Ted Lasso', la lista de ficciones que se han quedado a un paso de la gloria. Por su parte, Catherine O'Hara impuso su talento a Lily Collins ('Emily in Paris'), Kaley Cuoco ('The Flight Attendant'), Elle Fanning ('The Great') y Jane Levy ('La extraordinaria playlist de Zoey').

'Schitt’s Creek' también competía en otras categorías en las que no tuvo tanta fortuna. Eugene Levy cedió el trono de mejor actor protagonista en serie de comedia a Jason Sudeikis ('Ted Lasso'), Annie Murphy vio cómo Gillian Anderson ('The Crown') se llevaba el Globo de Oro a mejor actriz de reparto en televisión y Dan Levy hizo lo propio con John Boyega ('Small Axe') en mejor actor de reparto en televisión.