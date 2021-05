'Los hombres de Paco' regresan este lunes a Antena 3 y Atresplayer Premium manteniendo la misma esencia de siempre, pero con importantes novedades como la incorporación de Amparo Larrañaga. La actriz se une al elenco original liderado por Paco Tous, que también vuelve a la ficción de Globomedia para liderar estos nuevos capítulos. YOTELE habla con los actores sobre el regreso de 'Los hombres de Paco' a Atresmedia, entre otros asuntos.

Podrá pasar el tiempo, que la esencia seguirá intacta... 😏



¡Os presentamos el tráiler oficial de la nueva temporada! 😎



¿Los oyes? #LoshombresdePaco están a la vuelta de la esquina 💥 pic.twitter.com/WdURu44myH — Los hombres de Paco (@hombresdepaco) 26 de abril de 2021

-¿Cómo fue el momento en el que os metisteis en la piel de vuestros personajes de nuevo?

-Paco Tous: A mí me parece como si fuera ayer. A nivel de contacto, solo había habido un pequeño ensayo, pero el primer día de rodaje fue muy fluido a nivel de interpretación porque estábamos muy metidos en los personajes.

-Amparo Larrañaga: A mí me vinieron muy bien los ensayos, me habían hablado poco de mi figura. Me pidieron unas cualidades que fue difícil dárselas al personaje, me costó entrar en él. Dolores tiene ciertas dificultades emocionales, tiene pocas habilidades sociales y no tiene humor.

-Paco, ¿cómo ha sido recuperar un personaje tan icónico como el tuyo?

-Si me hubieran ofrecido hacer este personaje hace cuatro años, hubiera dicho que no. Lo interesante es que haya una distancia de 10 años, que provoca un reto de ver qué es lo que ocurre con Paco.

-Amparo, ¿cómo llevas volver a hacer televisión después de 13 años?

-Con vértigo. Lógicamente, tengo 13 años más como mujer y, físicamente, eso influye. Tengo esa sensación de la que la televisión es distinta, antes trabajaba con 5 cámaras y ahora todo es distinto. Me lo han puesto muy fácil. Ha sido una experiencia muy bonita, ojalá continúe la serie.

-¿Creéis que la continuación de la serie será igual de exitosa que las temporadas anteriores?

-Paco Tous: Espero que sí. A nivel técnico y artístico, los condimentos son mejores y deberían funcionar. Todos hemos aprendido con los años de experiencia y también hemos mejorado. El trabajo del actor es así, incertidumbre antes del estreno.

-Amparo, ¿qué es lo que te atrajo del papel para volver a la televisión?

-Con la pandemia, el negocio del teatro estaba cerrado y hacer esto, fue una gran oportunidad. Me atrajo también que era un personaje con alto contraste, una mujer difícil, con carácter. También estoy en primera línea, con actores conocidos y en una serie que se emite en abierto y con una productora como Globomedia.

-¿Cómo es la relación entre Dolores y Paco?

-Paco Tous: La relación es complicada y parece imposible. Aún así, a los hombres de Paco no les es nada imposible. Esa relación va a tener un proceso a lo largo de los 16 capítulos.

-Amparo Larrañaga: En la vida he visto una relación sin sentido. El amor es una lógica importante. Como personas tan diferentes pueden acercarse tanto, en todos los sentidos, se verá.

-¿Qué actor o actriz os ha sorprendido más en la serie?

-Paco Tous: Me ha sorprendido mucho Amparo. Nunca habíamos coincidido antes. En la primera lectura vi cómo era su personaje, pero detrás hay una actriz maravillosa que acepta mucho todo lo que pasa. Es una esponja. Me ha sorprendido.

-Amparo Larrañaga: A mí Paco no me ha sorprendido como actor. Yo a él sí le conocía, siempre veía sus trabajos. Como persona es un hombre normal, como si lo conociera de toda la vida. Nos hemos hecho muy amigos. Además, reencontrarme con Pepón también fue emocionante.