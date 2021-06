¿Te encanta ver y conocer series nuevas a las que engancharte pero tu tiempo disponible es más bien escaso? Pues quizá este sea el fin de semana perfecto para hacerlo. La provincia de Alicante se encuentra bajo riesgo de lluvias y el plan de sol y playa se sustituye por peli y manta. Por eso queremos facilitarte la indecisión ante la gran oferta existente de Netflix y... ¡lanzamos esta lista de miniseries (o series cortas) que puede que todavía no hayas visto y que sólo te ocuparán unas horas!

Nos alejamos de las tendencias que la propia plataforma ofrece para rebuscar lejos del 'mainstream' de los que muy pocos tienen referencia.

Maniac (2018)

10 episodios (6 horas)

Maniac discurre bajo un elenco espectacular de protagonistas. Annie Landsberg (Emma Stone) y Owen Milgrim (Jonah Hill) son dos desconocidos que participan en la fase final de un misterioso proyecto farmacéutico.

Annie se encuentra totalmente perdida y sin rumbo en la vida. Las relaciones con su madre y su hermana la obsesionan por completo. Mientras, Owen, el último de cinco hermanos de un matrimonio rico de Nueva York, se encuentra en disputa consigo mismo por convivir con una enfermedad mental: la esquizofrenia. Ambos, totalmente desilusionados ante su caos, deciden adentrarse a la desesperada en este experimento. Junto a otros diez desconocidos, los dos intérpretes principales verán como gracias a este tratamiento sus mentes pueden ser reparadas de cualquier cosa.

Una aventura física, pero sobre todo mental, en la que los protagonistas vivirán enrevesadas aventuras mentales.

Los Favoritos de Midas (2020)

6 capítulos (5 horas)

Ambientada en el Madrid actual, esta historia está inspirada en el relato de Jack London The Minions of Midas (1901). Un empresario importante de la ciudad, Víctor Genovés (Luís Tosar), se ve continuamente chantajeado por los autodenominados "Favoritos de Midas", un grupo de extorsionadores que deciden matar a una persona al azar en la fecha señalada si éste no paga la cantidad pertinente.

Un thriller que engancha y que no te dejará indiferente.

Deadly Class (2018)

10 episodios (9 horas)

Clase letal o Deadly Class es la adaptación de la serie de cómics homónimos que en España puedes seguir de la mano de HBO.

Marcus (Benjamin Wadsworth) es un adolescente sin hogar que es reclutado en King's Dominion, un instituto muy especial. Una escuela privada sólo al alcance de los hijos de altos mandos de organizaciones criminales. Bajo el mando del director Lin (Benedict Wong), los internados tendrán que ser capaces de sobrevivir a un entorno hostil de violencia, además de entrar en contienda con sus propios miedos de juventud.

Una serie bastante apetecible para los amantes de Tarantino.

Amor y Anarquía (2020)

8 capítulos (4 horas)

Sofie (Ida Engvoll) es una consultora casada, con dos hijos y una vida muy bien organizada. Cuando le proponen el reto laboral de reestructurar una empresa editorial, aparece en acción Max (Björn Mosten), un joven informático. Es entonces cuando ambos comienzan un juego de seducción que no dejará indiferente a nadie. Las consecuencias son insospechadas: ambos se desafían mutuamente para hacer cosas que contradicen las normas sociales establecidas.

Una historia diferente, divertida y fresca en la que sus personajes nos hacen reflexionar sobre los cánones establecidos en las relaciones de pareja.

'Sweet Tooth': el niño ciervo (2021)

8 episodios

Aprovechando su estreno este viernes, mencionamos a Sweet Tooth: El niño ciervo, una de las grandes apuestas de la plataforma Netflix. Producida por Robert Downey Jr., se trata de la adaptación televisiva del cómic homónimo Glotón, publicado en España en 2009 y 2013.

La historia comienza en un universo postapocalíptico tras el fin de una pandemia mundial. Gus (Christian Convery) es un niño híbrido, mitad ser humano mitad ciervo. En sus aventuras irá siempre acompañado de un áspero protector que le guiará y le protegerá de un mundo plagado de calamidades.

Todo un misterio sin igual todavía por descubrir para los seriéfilos.