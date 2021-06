La primera temporada de 'Sweet Tooth', la fábula postapocalíptica de DC producida por Robert Downey Jr para Netflix, termina con un tremendo cliffhanger que ha hecho que muchos fans se pregunten cuándo se estrenará su próxima entrega.

Lo cierto es que todavía no se ha confirmado que la serie haya sido renovada por la plataforma, lo cuál no significa necesariamente que no vaya a serlo en el corto plazo. Netflix acostumbra a renovar sus series varias semanas después de su estreno en base a, no solo el número de visionados que tienen, sino a la opinión de los críticos y del público.

En el caso de la primera tanda de episodios, pasaron cinco meses desde que la serie comenzó a rodarse y esta llegó a Netflix. Esto sumado a que al contar con un reparto infantil los cambios físicos en los actores se notan más si se pospone el tiempo de filmación, la producción de la segunda temporada no debería de empezar a filmarse dentro de mucho.

La mayoría de las estimaciones coinciden, por tanto, en que los fans de 'Sweet Tooth' podrían tener nuevos episodios a partir del verano del próximo año.

"Un niño adorable, mitad humano y mitad ciervo, busca una nueva vida con un arisco protector como compañía en un mundo postapocalíptico lleno de peligros", reza la sinopsis de la producción de Netflix. Nonso Anozie, Christian Convery, Stefania Owen, Aliza Vellani, James Brolin, Naledi Murray, Adeel Akhtar, Nixon Bingley y Ava Diakhaby protagonizan la ficción, creada por Jim Mickle y Beth Schwartz inspirada en el cómic de Jeff Lemire para Vértigo.