Las fiestas de muchos pueblos de la geografía española estarán muy presentes en 'La reina del pueblo', la nueva serie de Atresplayer Premium protagonizada por Lucía Caraballo junto a otros rostros bastantes conocidos de la ficción como Omar Banana, Melani Olivares, Roberto Álamo y Canco Rodríguez, entre otros. La actriz de 'Estoy vivo' da viva a Inma, una joven de 18 años que quiere ganar el certamen porque quiere ser especial. YOTELE habla con Lucía Caraballo sobre el estreno de 'La reina del pueblo'.

-¿Qué vamos a ver a partir de este domingo en 'La reina del pueblo', la nueva serie de Atresplayer Premium?

-Vais a ver una serie que trata sobre algo que echamos muchísimos de menos como son las fiestas del pueblo. Ya pronto las tendremos porque estamos saliendo de la pandemia, pero no está mal que la recordemos con esta comedia. Los protagonistas se apoyan los unos a los otros dentro de lo diferentes que son, teniendo en común que están igual de perdidos. Necesitan saber en qué son especiales. Tanto los adultos como los jóvenes.

-Háblame un poco de Inma, tu personaje y protagonista de la serie.

-Ella está obsesionada con ganar el certamen de la reina de su pueblo. Cuando le preguntan por qué quiere serlo, ella es incapaz de responder a esa pregunta.

-¿Te sientes identificada con Inma en algo?

-Sí. Creo que somos muy parecidas, pero no estoy obsesionada ni me presentaría para ser reina del pueblo. También me gustaría aclarar que no se trata de un certamen anticuado para determinar quién es la más guapa del pueblo. Es algo más tradicional de ver quién está dispuesta a llegar más lejos, pero nada que ver con la belleza y los desfiles, y eso se verá en la serie.

-'La reina del pueblo' es un serie que tiene un elenco que mezcla las jóvenes promesas y rostros muy conocidos de la televisión. ¿Cómo ha sido el rodaje?

-Ha sido muy guay. Los jóvenes y los adultos nos hemos llevado muy bien. No se ha notado tanto la diferencia como pasa algunas veces. Tirábamos todos a la misma vez. Por ejemplo, en mi caso, volvía a coincidir con Canco Rodríguez después de grabar la película 'Carne Cruda'. Fue muy bonito el reencuentro. De hecho, nos hicimos una foto recreando otra que nos hicimos en esa época. Aparte de Canco, trabajar con Melani Olivares también ha sido un placer. Que haya dado vida a un personaje tan complicado, divertido y bonito como el de Estrella Bernal ha sido un regalo para la serie, para ella y para nosotros. Es una pedazo de actriz y de compañera.

-¿Cómo ha sido la sensación de grabar una serie sobre las fiestas del pueblo en una situación en la que muchas municipios han cancelado sus festejos?

-Fue muy bonito. Grabamos nada más acabar el primer confinamiento y fue revivir lo que son las fiestas, algo que echábamos mucho de menos. El ayudante de dirección siempre nos decía que cuando dijesen 'corte' todo el mundo teníamos que parar porque nos veníamos muy arriba. Todo el elenco estuvimos juntos durante el mes y medio que duró el rodaje.