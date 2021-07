Dos conclusiones rápidas pueden extraerse de la lista de nominados a la 73ª edición de los premios Emmy. Por un lado, el inevitable ascenso y reconocimiento del 'streaming', sobre todo en una época en que las plataformas sirvieron para hacer más ágiles unas horas difíciles. Las dos series con más nominaciones, veinticuatro cada una de ellas, no provienen de cadenas generalistas ni de cable: 'The Crown' es la joya de la corona de Netflix, que igual este año logra, por fin, hacerse con el Emmy a mejor serie dramática, y 'The Mandalorian' fue la serie ariete de Disney+, el servicio que salvó familias con su llegada a España hace solo algo más de un año.

Segunda conclusión: la cultura antes llamada 'nerd' es definitivamente el 'mainstream'. Y las series de superhéroes o héroes de galaxias lejanas, como antes las de dragones, merecen el mismo respeto que los dramas de prestigio sobre niños desaparecidos, familias en crisis o ambas cosas. 'The Mandalorian' ha casi doblado su número de nominaciones respecto a la edición de 2020 (24 frente a 15) y vuelve a estar presente en la categoría de mejor serie dramática. Por otro lado, 'Bruja Escarlata y Visión', lejos de acumular solo nominaciones en categorías, digamos, técnicas, tiene hasta tres nominaciones al mejor guion. En total acumula nada menos que veintitrés. Y 'The Boys' ha pasado de tener solo una nominación técnica a estar considerada también entre los mejores dramas de los últimos meses.

El empuje de 'El cuento de la criada'

Sea como sea, todo apunta a que este será, definitivamente, el año de 'The Crown', que ha batido su propio récord de nominaciones (13 en 2020) para llegar a casi la treintena. No se ha olvidado en la lista a ninguno de sus actores principales: ahí están Josh O'Connor por su Príncipe Carlos, Emma Corrin por su Princesa Diana, Olivia Colman por su Reina Isabel II, Gillian Anderson por su Margaret Thatcher, Helena Bonham Carter por su Princesa Margarita y Tobias Menzies por su Príncipe Felipe.

La bendita intrusión de 'The Boys' es, quizá, la única sorpresa de la categoría de mejor drama, en la que aparecen también 'The Mandalorian', 'El cuento de la criada' (con hasta veintiuna nominaciones en total, incluyendo prácticamente a todo su reparto, incluyendo la jovencísima McKenna Grace), el fenómeno 'Bridgerton', la llorada 'Pose', la lacrimógena 'This is us' y 'Lovecraft Country'. Bueno, la aparición de esta última también es una sorpresa, si tenemos en cuenta el rapido declive artístico de la serie y que fuera cancelada a principios de este mes.

La creadora de “Lovecraft Country”, Misha Green, acaba por otro lado de firmar un acuerdo con Apple TV+, plataforma que ha pasado de ser injustamente ignorada a ser jaleada como sinónimo de prestigio y espíritu selectivo. Si el año pasado recibió dieciocho nominaciones en total por todos sus títulos, este año ha obtenido veinte solo por 'Ted Lasso', la comedia revelación de la era pandémica (que, por otro lado, es casi mejor cuanto más dramática). Cero reconocimientos, misteriosamente, para la todavía superior 'Mythic Quest', quizá porque desde la distancia parece una sitcom de nicho, única y exclusivamente dedicada a los gamers del mundo. No lo es: es soberbia y es universal.

Es la serie que debía estar ahí en lugar de 'Emily in Paris', que al parecer no gustó solo a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Para compensar la injusticia aparecen en la lista 'The flight attendant' y la todavía inédita en España (habrá que esperar al desembarco de HBO Max) 'Hacks', así como sus protagonistas, Kaley Cuoco y Jean Smart, respectivamente.

Si había un apartado con potencial este año, como los últimos, ese era el de serie limitada. Se hizo justicia, tras el vacío de los Globos de Oro, con la sobrecogedora 'Podría destruirte', nominada a nueve premios, incluyendo mejor miniserie y mejor actriz protagonista de miniserie para su creadora y codirectora, Michaela Coel. El resto de títulos son 'Mare of Easttown', 'Gambito de dama', 'El ferrocarril subterráneo' y 'Bruja Escarlata y Visión': básicamente un resumen de lo lejos, o lo arriba, que ha llegado la ficción serial en los últimos tiempos. Más justicia divina: Ewan McGregor está nominado a mejor actor protagonista de miniserie por 'Halston'.

Gala presencial en septiembre

La ceremonia de entrega se celebrará el 19 de septiembre de forma presencial y no virtual en el Microsoft Theater, ante un grupo reducido, eso sí, de nominados y sus respectivos invitados. El popular cómico y actor y Cedric The Entertainer relevará a Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias. En un comunicado, Cedric recordó cómo "durante la montaña rusa de año por la que todos pasamos, la televisión nos ha ayudado a seguir conectados como sociedad como nunca antes".

Es solo la tercera vez en diez años que los Emmy no son presentados por el anfitrión de algún 'late-night' de la cadena que emite la gala. Cedric no es ajeno a CBS: protagoniza y produce la exitosa 'sitcom' 'The neighborhood', todavía inédita en nuestro país.