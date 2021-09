Después de hacer públicos los salarios de las estrellas de Hollywood por su participación en los filmes rodados durante el último año, ahora 'Variety' ha publicado cuánto han ingresado por episodio las principales estrellas de la televisión. Unos emolumentos con cifras también mareantes que en algunos casos alcanzan los dos millones de dólares por capítulo.

No resulta extraño que, entre las primeras posiciones, haya un gran número de nombres que estén más asociados a la gran pantalla que a la televisión. Las dos primeras posiciones están copadas por artistas vinculados a Marvel, Robert Downey Jr. y Chris Pratt, quienes se han embolsado 2 millones y 1,4 millones por cada episodio de 'The Sympathizer' y 'The Terminal List', respectivamente. En el caso del primero se trata de una producción de HBO, mientras que el segundo estaría trabajando para Amazon Prime Video, lo que, al igual que en el caso de las películas, se confirma que las plataformas de streaming están haciendo el mayor desembolso a la hora de crear sus productos.

Tras ellos, se encuentra el mítico Jeff Bridges, que ha cobrado 1 millón por cada capítulo de 'The Old Man', la nueva serie del canal FX. El actor que encarnó al Nota, cierra las tres primeras y únicas posiciones en las que se ha ingresado por encima del millar de dólares.

Llama la atención que, mientras que en la versión cinematográfica del mismo ranking las posiciones más altas están copadas casi por completo por actores no caucásicos, en el caso de la televisión tan solo hay dos intérpretes que respondan a este perfil. Ellas, porque se trata de dos mujeres, son Viola Davis, quien ha ganado 600.000 dólares por cada capítulo de 'First Ladies' y Angela Bassett, que cobra 450.000 dólares por cada entrega de 911.

En cuanto al resto de actrices, solo siete de ellas aparecen entre los 20 primeros puestos. Las que se encuentran más arriba en el ranking son Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis y Kate Winslet que ocupan de la quinta a la octava posición. Parker, Nixon y Davis han ingresado entre 650.000 y 750.000 dólares por cada capítulo de 'And Just Like That...', la secuela de 'Sexo en Nueva York', mientras que Winslet rondaría la misma cantidad por cada entrega 'Mare of Easttown'.

Estos son los actores y actrices mejor pagados

- Robert Downey Jr., 'The Sympathizer' (HBO) - 2 millones de dólares

- Chris Pratt, 'The Terminal List' (Amazon) - 1,4 millones de dólares

- Jeff Bridges, 'The Old Man' (FX) - 1 millón de dólares

- Bryan Cranston, 'Your Honor' (Showtime) - 750.000 dólares

- Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, 'And Just Like That...' (HBO Max) - Entre 650.000 y 750.000 dólares

- Kate Winslet, 'Mare of Easttown' (HBO) - 650.000 dólares

- Gillian Anderson, Viola Davis y Michelle Pfeiffer, 'First Ladies' (Showtime) - 600.000 dólares

- Pedro Pascal, 'The Last of Us' (HBO) - 600.000 dólares

- Steve Martin y Martin Short, 'Solo asesinatos en el edificio' (Hulu) - 600.000 dólares

- Alec Baldwin, 'Dr. Death' (Peacock) - 575.000 dólares

- Angela Bassett, '911' (Fox) - 450.000 dólares

- Jude Law, 'El tercer día' (HBO) - 425.000 dólares

- Brian Cox, 'Succession' (HBO) - Entre 400.000 y 500.000 dólares

- Jason Sudeikis, 'Ted Lasso' (Apple) - 400.000 dólares por toda la primera temporada

- Henry Cavill, 'The Witcher' (Netflix) - 400.000 dólares

- Ted Danson, 'Mr. Mayor' (NBC) - 400.000 dólares

- Sara Gilbert, John Goodman y Laurie Metcalf, 'The Conners' (ABC) - 400.000 dólares

- David Harbour y Winona Ryder, 'Stranger Things' (Netflix) - Entre 350.000- 400.000 dólares

- Kieran Culkin, Sarah Snook y Jeremy Strong, 'Succession' (HBO) - Entre 300.000- 350.000 dólares