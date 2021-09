Las 10 series favoritas de los Premios Emmy 2021

No queda una gala de premios lucida y sonora si los votantes no se ponen de acuerdo en concentrar cuantos más galardones sea posible en un mismo título, y en estos Emmy todas las miradas apuntan hacia 'The Crown', con la que Netflix podría llevarse por fin la distinción a mejor serie dramática. Pero este año representa también la consolidación definitiva del género (superhéroes, terror, acción galáctica) en categorías no solo, digamos, técnicas. Repasemos las opciones de las series más nominadas.

1- 'The Crown' (24 nominaciones)

Su aura de prestigio solo ha crecido, en lugar de decrecer, con el paso de los años y las temporadas. Con esa climática cuarta entrega dedicada a los años Di, la creación de Peter Morgan estaba destinada a hacer más ruido que nunca y conquistar el corazón de unos votantes que en muchos casos vivieron aquella época. Todas nominaciones son pocas para una serie que, según gente como Paul Schrader, debería competir directamente en los Oscar.

2- 'The Mandalorian' (24 nominaciones)

Ya hace tiempo que los Emmy dejaron de tener fobia al género: al fin y al cabo, 'Juego de tronos' fue mejor drama hasta cuatro veces. Pero es inusual encontrar hasta tres series de género (o cuatro, si entendemos 'El cuento de la criada' como serie de terror) compitiendo por el máximo galardón. ¿Podrán Mando y Grogu imponerse en estas y otras categorías principales frente a 'The Crown'? Eso cuesta de creer.

3- 'Bruja Escarlata y Visión' (23 nominaciones)

Las nominaciones de la creación de Jac Schaeffer a mejor serie limitada y categorías de interpretación o guion están plenamente justificadas: hablamos de un proyecto brillante a todos los niveles, abrumador espectáculo a la vez que resonante drama sobre la pérdida. Único factor en su contra: para ser disfrutada en toda su extensión requiere cierto conocimiento del entorno Marvel. La rompedora 'Podría destruirte' o quizá, sobre todo, la popular y elegante 'Gambito de dama' parecen mejor posicionadas.

4- 'El cuento de la criada' (21 nominaciones)

La única 'repetidora' como aspirante a mejor serie dramática. Y con cierta razón: esta temporada ha sido la mejor desde la primera. Su número de nominaciones impone, pero no se ha llevado nada en las ceremonias de los Creative Arts Emmys; la sorprendente Mckenna Grace (adolescente Sra. Keyes) no ha podido como actriz invitada con el cameo de Claire Foy en 'The Crown'. Hablamos de la que podría ser la gran perdedora del año, pero nunca desestimemos el poder de Elisabeth Moss: sería su segundo Emmy por este papel.

5- 'Ted Lasso' (20 nominaciones)

Al contrario que el equipo de fútbol protagonista al final de la primera temporada, la querida 'Ted Lasso', antídoto contra la decepción en el pandémico 2020, tiene todas las de ganar en esta ceremonia. Mejor comedia y mejor actor principal de comedia son premios cantados. Apoyemos a Lasso, sobre todo porque, en el fondo, está tan hecho polvo como todos: la segunda temporada ha recordado que, muy a menudo, quien trata de tener una actitud risueña en la vida no ha sido demasiado feliz en el pasado.

6- 'Territorio Lovecraft' (18 nominaciones)

Aunque está nominada a mejor serie dramática, tendría más sentido que hubiera entrado en la categoría de serie limitada: HBO ha decidido no seguir adelante con ella. Y tiene su lógica. Tras un imponente primer episodio, ni siquiera su poderosa metáfora central (el monstruo como manifestación del odio) logró sostener el desbarajuste. Lo más merecido y, desde luego, emotivo sería el Emmy al mejor actor secundario para el recientemente fallecido Michael Kenneth Williams.

7- ‘Gambito de dama’ (18 nominaciones)

La pura definición de 'sleeper': una serie que llega sin hacer demasiado ruido, esperada solo por los fans de Anya Taylor-Joy y los escasos espectadores de 'Godless' (anterior serie de su cocreador Scott Frank), que acaba poniendo de acuerdo a básicamente toda la población. Ya ha acaparado ocho premios en los Creative Arts, lo que señala claramente a barrido en la madrugada del domingo al lunes. Y ahora, a esperar la reunión de Taylor-Joy y Frank en la adaptación de 'Risa en la oscuridad', de Nabokov.

8- 'Mare of Easttown' (16 nominaciones)

Antes de que 'Gambito de dama' arrasara en las ceremonias de los Creative Arts, Kate Winslet parecía clara favorita como actriz principal de serie limitada. Nadie se quejaría si finalmente es ella la vencedora: su composición de la detective de policía Mare Sheehan ha ofrecido algunos de los momentos televisivos más demoledores (y, ojo, también divertidos) del año. Y el detective Colin Zabel de Evan Peters también ocupa un lugar especial en el corazón de los espectadores.

9- 'Hacks' (15 nominaciones)

Jean Smart está nominada por su papel de madre metomentodo en 'Mare of Easttown' y, por otro lado, su encarnación en esta serie de una cómica de Las Vegas que confía en los chistes de una veinteañera (Hannah Einbinder) para relanzar su carrera. Todavía inédita en España (debería llegarnos como parte del pack de bienvenida de HBO Max este 26 de octubre), ha sido una de las favoritas de la crítica estadounidense durante 2021. Pero Ted Lasso y su enorme bigote arrojan sombra sobre ella.

10- 'Bridgerton' (12 nominaciones)

Cuidado, mucho cuidado con ella. En días en que los fenómenos se reproducen y renuevan con tanta celeridad, igual cuesta recordarlo, pero 'Bridgerton' fue una bomba de audiencia estas Navidades. Y a menudo los premios se conceden a los títulos que sostienen las industrias. O a actores surgidos de la casi nada que acaban en todas partes, como Regé-Jean Page, lanzado al estrellato como Duque de Hastings. Cabe reclamar aquí que Phoebe Dynevor, otra estrella del futuro, no haya recibido nominación.