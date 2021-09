'Star Wars: Visions', la galaxia de Lucas en clave 'anime'

Los cortos animados de 'Star Wars: Visions', la serie que Disney+ estrena el miércoles, día 22, no son exactamente obra de dicha división, sino de un puñado de estudios de animación japoneses invitados a dar su visión del universo de Lucas. Tras décadas de inspiración mutua, este cruce de mundos tenía que pasar. (Waugh): "Desde hace tiempo nos preguntábamos cómo podríamos hacer un 'anime' de 'Star Wars' y poder permitir a los creadores que liberaran su creatividad. Algo como Disney+ daba espacio para experimentar y por fin nos pusimos a ello".

Desde Lucasfilm entablaron contacto con Qubic Pictures, compañía especializada en la creación de 'anime' para plataformas globales de 'streaming'. Su productora Kanako Shirasiki explica cómo eligieron los estudios participantes: "Queríamos que fuera una representación variada. De ahí que aparezcan desde veteranos de la industria como Production I.G ['Ghost in the shell'] y Studio Trigger ['Little Witch Academia'] a otros más jóvenes como Science Saru y Geno Studio [subsidiario de Twin Engine]. La idea era mostrar la variedad de voces del 'anime'".

Otras voces, otros ámbitos

De Lucasfilm se suele criticar (o celebrar, entre los fans puristas) su reticencia a introducir nuevas perspectivas y jugar con el canon. Sin embargo, en esta ecléctica colección de cortos se ha dado margen de maniobra a los creadores: "Hubo conversaciones para intentar que las historias fueran auténticamente 'Star Wars', pero siempre desde su visión", precisa Waugh. "El marco de trabajo era claro: no hacía falta ceñirse a ninguna cronología, solo buscar un relato celebratorio. De ese modo íbamos a recibir ideas que explotarían las posibilidades de la animación y serían inesperadas".

El inicial 'The duel', del estudio Kamikaze Douga, es una historia de samurái errante en blanco y negro con brotes de color. Después llega 'Tatooine rhapsody', de Studio Colorido, ópera rock con mensaje de 'sigue a tu corazón'. En el alucinante 'The twins', Studio Trigger se sirve de estilizados efectos visuales y un uso electrizante del color para mostrar el enfrentamiento entre un par de gemelos creados mediante el poder del lado oscuro.

Otra joya del lote, con un estilo de animación muy diferente, basado en las 2D clásicas, es 'The ninth Jedi', en la que el director Kenji Kamiyama ('Ghost in the shell: Stand alone complex') responden a la pregunta: ¿qué fue de los Caballeros Jedi tras las nueve películas? También deliciosas son las propuestas de Science Saru: la triste historia de amor 'Akakiri', dirigida por Eunyong Choi (presidenta del estudio), y 'T0-B1', obra (maestra) del español Abel Góngora, director del equipo de animación Flash en este estudio de Tokio. "Abel quería traer diferentes elementos de la historia del anime [el droide protagonista es muy Astro Boy] y combinarlos en una historia de 'Star wars'. Sus elecciones de diseño son realmente únicas", celebra Shirasiki.

¿Es 'Star Wars: Visions' una colección de pilotos encubiertos? ¿O nunca más volveremos a saber de T0-B1? ¿En serio? (Waugh): "Queremos hacer novelas [ya se ha anunciado para octubre 'Ronin', extensión de 'The duel'] y mangas y desarrollar otros proyectos de animación. Todas estas historias tienen potencial para crecer". Es decir, es colección de pilotos encubiertos.