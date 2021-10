Todo está listo para que desde este lunes y hasta el próximo 21 de octubre Atenea Film inicie el rodaje de la precuela de 'Juego de Tronos'. Desde el pasado 27 de septiembre se han venido desarrollando las labores de montaje aunque el equipo desembarcó en Cáceres en julio convirtiendo de nuevo a la ciudad en una de las grandes capitales cinematográficas del mundo gracias a su imponente casco histórico, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.

La superproducción de HBO rodará secuencias de su precuela ‘House of dragons’. El rodaje internacional comenzó en abril y ahora a los actores les toca el desembarco en Cáceres. La productora Fresco Films, el enlace en España de la producción, ha elegido igualmente localizaciones en Trujillo.

Esta es la segunda ocasión que la famosísima serie de televisión escoge la capital cacereña. En 2016 ya rodó parte de la séptima temporada en el interior de la parte antigua. Ese mismo año se desplazó hasta Los Barruecos en Malpartida, que sirvió de escenario para la épica batalla de esa misma temporada.

Y eso que el rodaje de ‘House of the Dragon’ se inició no sin las dificultades que entraña la situación sanitaria mundial. Tal es así que tuvo que paralizarse después de que un miembro de la producción diera positivo por covid mientras filmaban unas escenas en Reino Unido. Según una exclusiva publicada por el diario 'Deadline', el positivo correspondía a la zona A de la producción, que incluye al reparto de la serie.

En diciembre de 2016, Cáceres vivía la fascinación de convertirse en el plató natural de la entrega, donde residieron durante semanas sus actores. En la ciudad monumental hubo dos días de rodaje, el 14 y 15 de diciembre. El Arco de la Estrella, la plaza de Santa María, la Cuesta de la Compañía y la plaza de las Veletas ya son rincones inmortales. Antes, Malpartida de Cáceres había recibido a todos los equipos para rodar la gran batalla. 23 días duró esta tarea, desde el 19 de noviembre hasta el 12 de diciembre. El castillo de Trujillo fue el primer punto en el que se rodó en Extremadura, el 15 de noviembre. De modo que por la provincia se despacharon los sangrientos conflictos de los Lannister, los Stark y los Targaryen. 'Juego de Tronos' ha sido el producto audiovisual más visto de la historia. Además tuvo un gran impacto económico en el sector turístico local.

Ahora, una nueva oportunidad asoma para la siempre bella Cáceres, cuya ciudad monumental se ha transformado en los entornos imaginarios de ‘La casa del dragón’. Y hasta han tapado los cables de las fachadas con madera, una solución que, por cierto, no estaría mal que llegara para quedarse como ocurrió cuando pintaron de blanco la iglesia de la Preciosa Sangre para la película de culto de Ridley Scott protagonizada por Gerard Depardieu: ‘1492: la conquista del paraíso’.

De nuevo, los hoteles se han llenado, hay una base de operaciones en El Cuartillo, empresas de Capellanías han trabajado en el montaje de infraestructuras, hay 400 figurantes, para dejar constancia del inicio de la dinastía de los Targaryen y su reinado en Poniente. Cáceres, de nuevo, volverá a ser testigo.