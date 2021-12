Las series clave para la semana del 13 de diciembre

Además de la esperada 'Hacks', triunfadora sorpresa de los últimos Emmy, esta semana se estrenan el soberbio drama de ciencia ficción 'Estación Once' o la segunda temporada de la gran 'The Great'. Debajo, nuestras propuestas al completo.

1. 'Hemingway', el retrato de Ken Burns y Lynn Novick

El documentalista Ken Burns ('La guerra de Vietnam') está en racha y no puede parar de iluminar. Cuando todavía estamos asimilando la grandeza (en más de un sentido) de 'Country music', firma ahora, a cuatro manos con Lynn Novick, esta miniserie sobre el autor de 'El viejo y el mar'. A lo largo de más de cinco horas, los documentalistas arrojan luz sobre los aspectos menos agradables de Hemingway, pero sin dejar de difuminar ciertos mitos y recordando la sublime simplicidad de su escritura. Filmin, martes, día 14.

2. 'Harley Quinn', la supervillana en versión animada

Ha habido que esperar dos inexplicables años, pero al fin se podrá ver en nuestro país esta serie animada (para adultos) sobre la exnovia del Joker (con voz de Kaley Cuoco, no Margot Robbie) y sus intentos por asentarse como villana por cuenta propia. Desarrollada por guionistas con experiencia en la 'sitcom', la serie hace sátira del género superheroico y convierte los actos de violencia en explosiones multicolor. Llegan las dos primeras temporadas completas. HBO Max, miércoles, día 15.

3. 'Estación Once', no es otro simple fin del mundo

¿A quién le apetece otra serie sobre el apocalipsis? ¿Y un apocalipsis, además, provocado por una supergripe como no se había visto antes? No apaguen todavía el televisor: 'Estación Once', adaptación de la novela de Emily St. John Mandel a cargo del guionista Patrick Somerville ('The leftovers', 'Maniac'), no es otro drama (pre y pos)apocalíptico cualquiera. Su visión del final de (casi) todas las cosas resulta preciosamente cálida y humanista. HBO Max, desde el viernes, día 17 (estreno con triple episodio).

4. 'The Witcher (T2)', resurge un fenómeno sorpresa

"Aquellos unidos por el destino siempre se encuentran", decía el brujo Geralt de Rivia (Henry Cavill) a la princesa Ciri (Freya Allan) al final de la primera temporada de 'The Witcher', merecido éxito sorpresa de 2019. Muchos ansían saber dónde está la hechicera Yennefer (Ana Chalotra) y si podrá unirse a Geralt y Ciri para formar la familia (encontrada) ideal. Muchos ansían saber, también, si esta segunda temporada tendrá la misma sana autoironía o fuerza visual que la primera. Netflix, viernes, día 17.

5. 'The Great (T2)', haciendo honor a su nombre

Por fin llega a España la segunda temporada del drama satírico de Tony McNamara (coguionista de 'La favorita') sobre Catalina la Grande, la que fuera emperatriz de Rusia entre 1762 y 1796, año de su muerte. En estos nuevos episodios, Catalina (una efervescente Elle Fanning) ya se ha quedado con el trono ruso, pero descubre que no es fácil liberar a un país que no quiere ser libre. Para llevar la Ilustración a Rusia deberá luchar incluso con su madre: ¡Gillian Anderson! Starzplay, domingo, día 19.