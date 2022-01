Las series clave para la semana del 24 de enero

Además de viajar a la Nueva York de 'La edad dorada', esta semana podremos maravillarnos con el ingenio de Christopher Miller ('The afterparty') o visitar una inquietante Andalucía noventera ('Feria: La luz más oscura'). Debajo, nuestras propuestas al completo.

1. 'The afterparty', un 'quién-lo-hizo' sin igual

De la alianza de Christopher Miller y Phil Lord han surgido algunas de las más ingeniosas (o, directamente, geniales) lecturas recientes de mitos de la cultura pop, como 'La LEGO película' o 'Spider-Man: Un nuevo universo'. Ahora, Miller crea y dirige a solas 'The afterparty', comedia de misterio sobre la muerte de una estrella del pop, Xavier (Dave Franco), y una investigación en la que cada testimonio se basa en un género cinematográfico diferente. Apple TV+, viernes día 28.

2. 'Estamos muertos', brote zombi en el instituto

Un fenómeno como 'El juego del calamar' no aparece cada día, pero Netflix parece haber depositado altas, muy altas expectativas en esta serie de terror surcoreana sobre un brote de virus zombi en un instituto y los estudiantes que superan sus diferencias solo por sobrevivir. Lee Yoo-mi (es decir, la inocente Ji-yeong en la propia 'El juego del calamar') destaca en un reparto con otras promesas serias: Park Ji-hoo, Cho Yi-hyun, etcétera. Netflix, viernes, día 28.

3. 'Feria: La luz más oscura', siniestra fantasía juvenil

Los fans del 'fantastique' están de enhorabuena: además de 'Estamos muertos', el viernes llega a Netflix esta esperada creación de Carlos Montero ('Élite') y Agustín Martínez sobre sectas, seres sobrenaturales y una mina laberíntica. La serie transcurre en un pueblo andaluz a mediados de los noventa y se centra en dos hermanas adolescentes, Sofía (Carla Campra) y Eva (Ana Tomeno), que descubren que sus padres podrían haber matado a más de veinte personas. Netflix, viernes, día 28.

4. 'La mujer de la casa de enfrente de la chica de la ventana', risa pero menos

Kristen Bell ('The good place') vuelve a brillar en la (no tan) pequeña pantalla, esta vez como una mujer torturada, solitaria y bebedora que presencia un asesinato y no consigue que nadie la escuche. El título invita a esperar una parodia desatada de 'La mujer en la ventana', 'La chica del tren' y similares, pero estamos más ante una comedia dramática que ironiza sobre los tópicos de ciertos 'best-sellers' de aeropuerto. ¿Alguien se acuerda de los aeropuertos? Netflix, viernes, día 28.

5. 'Todos mienten', enormes mentirijillas

Pau Freixas ('Benvinguts a la família') crea y dirige este thriller sobre un círculo de amigos cuya complicidad se tambalea con el surgimiento de un vídeo sexual y, después, un asesinato. El excelente reparto incluye a Irene Arcos como profesora envuelta en la polémica; Leonardo Sbaraglia como su marido, o Ernesto Alterio como autoritario empresario. Suspense, drama y humor con urbanización de clase alta como paisaje: la influencia de 'Big little lies' parece clara. Movistar+, viernes, día 28.