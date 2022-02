Las 10 series de las plataformas que no te puedes perder en marzo

Diversas historias reales ('Julia', 'WeCrashed', 'Tiempo de victoria: la dinastía de los Lakers', 'Esto te va a doler') son el punto de partida de muchas de las series más interesantes de este marzo de 2022. Aunque entre las propuestas de las plataformas de 'streaming' también hay espacio para tramas totalmente fantasiosas, como 'Caballero Luna' y 'Érase una vez... pero ya no', así como para la emotiva historia de emigrantes que propone 'Pachinko'. Sin olvidar, claro está, dos de las series de época con más tirón, como 'Los Bridgerton' y 'Outlander'.

1. 'Outlander'

Día 7. Movistar+. Temporada 6

Una de las parejas más intensas de la pequeña pantalla, Jamie y Claire Fraser (Caitriona Balfe y Sam Heughan), sigue intentando proteger a su familia en las llanuras de Carolina del Norte a las puertas de la Guerra de la Independencia americana en la sexta temporada de la serie basada en las novelas de Diana Gabaldon y desarrollada por Ronald D. Moore ('Battlestar Galactica'). No resultará fácil con la matriarca todavía intentando superar el terrible ataque del final de la anterior entrega y con un nuevo clan, los Christie, con unas convicciones religiosas tan férreas que agitarán la comunidad de colonos de Fraser’s Ridge. Pero ya sabemos que el amor de los protagonistas está a prueba incluso de los saltos en el tiempo.

2. 'Tiempo de victoria: La dinastía de los lakers'

Día 7. HBO Max

Adam McKay ('No mires arriba', 'Succession') ejerce como productor ejecutivo y director del primero de los 10 episodios de esta serie que recuerda la época más gloriosa de los Lakers, la década de 1980. Basada en el libro de Jeff Pearlman 'Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s', recrea la llegada de Magic Johnson (interpretado por Quincy Isaiah) a los Lakers, su histórica rivalidad con Larry Bird en los Boston Celtics y la explosión mediática de la NBA. Nada hubiera sido igual sin contar con Jerry Buss (John C. Reilly), el empresario que impulsó el club y convirtió la competición en un gran 'show'. El reparto incluye también a actores como Adrien Brody (en el papel de Pat Riley), Sally Field (Jessie Buss), Jason Clarke (Jerry West) y Solomon Hughes (Kareem Abdul-Jabbar).

3. 'Érase una vez... peor ya no'

Día 11. Netflix

Manolo Caro, el creador de 'La casa de las flores' y 'Alguien tiene que morir', hace debutar como actor al cantante colombiano Sebastián Yatra, una de las estrellas de la música latina, en esta serie musical que reinventa de forma un poco naíf los cuentos de hadas y, de paso, algunos de los temas clásicos del pop y el rock español y latinoamericano. El intérprete de la pegadiza 'Tacones rojos' está rodeado de dos artistas que salieron de 'talents shows' como Nia (ganadora de 'OT') y Mónica Maranillo ('La voz kids'), a las que acompañan actores como Rossy de Palma, Asier Etxeandía, Mariola Fuentes, Itziar Castro, Daniela Vega y Mariana Treviño.

4 . 'Esto te va a doler'

Día 14. Movistar+

El frenético día a día de un joven médico residente en el ala de obstetricia y ginecología de un caótico hospital británico puede dar pie a muchas situaciones surrealistas, tal y como muestra esta comedia protagonizada por Ben Whishaw, actor galardonado con el Emmy, el Globo de Oro y el BAFTA por la brillante 'Un escándalo muy inglés'. Pero lo más llamativo es que la serie está creada por Adam Kay, un médico reconvertido en guionista que logró que sus memorias personales como doctor en las que se basa esta serie se convirtieran en todo un 'best-seller'. Es decir, tan real como la vida misma.

5. 'La unidad'

Día 18. Movistar. Temporada 2

El equipo de la Policía Nacional especializado en la lucha contra el terrorismo yihadista liderado por la comisaria Carla Torres (Nathalie Poza) y su exmarido (Michel Noher) no descansa. Y menos en esta segunda temporada de la trepidante serie creada por Dani de la Torre ('La sombra de la ley', 'El desconocido'), cuando los miembros de la unidad se han convertido en el principal objetivo de los terroristas. Lúa (Alba Bersabé), la hija de la pareja, cobrará protagonismo en los nuevos episodios.

6. 'Wecrashed'

Día 18. Apple+

La historia real de WeWork, un espacio de 'coworking' que en menos de una década pasó a convertirse en una marca global con un valor de 47.000 millones de dólares y, de repente, se desplomó, inspira esta miniserie de ocho capítulos protagonizada por Jared Leto y Anne Hathaway. Pero el foco está puesto, principalmente, en la historia de amor entre su creador, un megalómano que no duda en compararse con Dios, y su esposa.

7. 'Los Bridgerton'

Día 25. Netflix. Temporada 2

Tras el 'pelotazo' que dio Shondaland (la productora liderada por Shonda Rhimes, creadora de 'Anatomía de Grey' y '¿Quién es Anna?') con esta romántica serie de época, estaba claro que la historia de la extensa familia Bridgerton surgida de los libros de Julia Quinn iba a dar mucho más de sí. Ahora el foco pasa de la envidiada pareja formada por Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) y su encantador Duque (Regé-Jean Page) a su hermano, el primogénito Anthony, vizconde Bridgerton (Jonathan Bailey). El hasta ahora irreductible soltero, todavía con el corazón roto, tiene que buscar una esposa adecuada a su estatus. Las hermanas Sharma, Kate (Simone Ashley, 'Sex education') y Edwina (Charithra Chandran, Alex Rider), se cruzarán en su camino.

8. Pachinko

Día 25. Apple+

La ganadora del Oscar Youn Yuh Jung ('Minari') protagoniza esta historia sobre los sueños de una familia de emigrantes que adapta a la pantalla la aclamada novela superventas de la escritora coreano-americana Min Jin Lee. Creada por Soo Hugh ('The Terror', 'The Killing'), combina tres idiomas (coreano, japonés e inglés) para retratar la odisea de un clan coreano a través de cuatro generaciones, que dejan atrás su patria con el único propósito de seguir adelante y prosperar. La trama comienza en Corea del Sur a principios del siglo XX, y está contada a través de los ojos de la matriarca, Sunja, que entrelaza su historia con la de su nieto, Solomon, en la década de 1980.

9. 'Caballero Luna'

Día 30. Disney+

Jeremy Slater, el creador de 'The Umbrella Academy', lleva a la pantalla a uno de los héroes menos conocidos de Marvel, Marc Spector, con Oscar Isaac ('Dune') como protagonista. Mercenario e hijo descarriado de un rabino que escapó de los nazis, padece un trastorno de personalidad múltiple, lo que hace que confluyan en él diversas identidades que se verán envueltas en una guerra con los dioses de Egipto. De hecho, en los cómics, Spector obtiene sus poderes del dios egipcio de la luna Khonshu, aunque la serie comienza con el protagonista bajo otra personalidad, la de Steven Grant, un inofensivo empleado de una tienda de regalos. Ethan Hawke es el villano de la función, mientras que el malogrado Garpard Ulliel, actor francés fallecido hace tan solo unas semanas, también forma parte del elenco.

10. 'Julia'

Día 30. HBO Max

Daniel Goldfarb, uno de los productores de ‘La maravillosa Sra. Maisel’, ahonda en la figura de Julia Child, una pionera que cambió la forma de cocinar de Estados Unidos gracias a 'The French Chef', el programa de televisión que mantuvo en antena durante una década, basado en su popular libro sobre gastronomía francesa. Sarah Lancashire ('Happy Valley') se mete en la piel de esta inspiradora mujer a la que ya interpretó Meryl Streep en la gran pantalla. Ambientada en los años 60, cuenta con David Hyde Pierce (el 'snob' Niles de 'Frasier') en el papel del marido diplomático de la protagonista.

Otros estrenos y regresos

COUNTRYMEN. Día 1. Filmin. Una panda de ineptos convive en una granja y acaba creando el primer negocio de quesos halal de Noruega. Ganadora de dos premios en el festival Canneseries.

LOS GUARDIANES DE LA JUSTICIA. Día 1. Netflix. Serie que combina animación e imagen real protagonizada por un superhéroe alienígena, Marvelous Man.

HUDSON AND REX. Día 1. Calle 13

MÁS O MENOS. Día 2. Movistar+. Dramedia semiautobiográfica sobre el viaje personal de un 'millennial' de género fluido, creada y producida por Bilal Baig.

RITMO SALVAJE. Día 2. Netflix. Serie colombiana sobre dos grupos de jóvenes de mundos opuestos que se enfrentan en un duelo de baile.

THE RESIDENT. Día 2. Fox Life. Temporada 5

EL TURISTA. Día 3. HBO Max. Miniserie de suspense en la que Jaime Dornan ('50 sombras de Grey') interpreta a un misterioso turista británico en Australia.

SUPER PUMPED. THE BATTLE FOR UBER. Día 3. Movistar+ (su estreno se ha retrasado hasta ahora, ya que originalmente era el 28 de febrero). Concebida como una serie antológica, que explorará en cada temporada una historia que ha sacudido el mundo empresarial, la ficción creada por Brian Koppelman y David Levien ('Billions') y Beth Schacter ('Soundtrack') abre la veda con el polémico Travis Kalanick (Joseph Gordon-Levitt), fundador y exCEO de Uber. El éxito fulgurante de este nuevo 'Lobo de Wall Street' de Silicon Valley quedó empañado por sus constantes polémicas y las demandas contra la empresa por prácticas abusivas y acoso sexual, tal y como denunció el 'best seller' de Mike Isaac en el que se basa la serie, 'La batalla por Uber: una ambición desenfrenada'. A Gordon-Levitt le arropan Uma Thurman, como la fundadora del 'The Huffington Post' y directiva de Uber, y Kyle Chandler, como mentor de Kalanick.

NUESTRA BANDERA SIGNIFICA MUERTE. Día 3. HBO Max. Parodia del género pirata creada por David Jenkins, que cuenta con Nacho Vigalondo como director de algunos capítulos.

MEDIANOCHE EN EL PERA PALACE. Día 3. Netflix. En un hotel histórico de Estambul, una periodista viaja inesperadamente al pasado y debe detener un complot que podría cambiar el destino de la Turquía moderna.

STAR TREK: PICARD. Día 4. Amazon Prime Video. Temporada 2

THE BOYS PRESENTS: DIABOLICAL. Día 4. Amazon Prime Video. Serie antológica de animación que expande el universo de 'The Boys'.

CENTRAL PARK. Día 4. Apple. Temporada 3. La familia Tillerman continúa su aventura de vivir en el parque más famoso del mundo, del que son cuidadores.

¿SABES QUIÉN ES? Día 4. Netflix. Toni Collette y Bella Heathcote protagonizan este 'thriller' basado en la novela de Karin Slaughter. Después de un tiroteo en un restaurante, una joven se da cuenta de que su madre le esconde aspectos de su pasado.

SHINING VALE. Día 6. Stazplay. Comedia de terror protagonizada por Courteney Cox (la Monica de 'Friends'). Un matrimonio en crisis se traslada a una nueva casa con sus hijos. Allí, la madre empieza a sentir fenómenos extraños.

TOTAL CONTROL. Día 8. Filmin. 'Thriller' político australiano. Una inmigrante es utilizada por la primera ministra para aumentar su popularidad.

PASAPORTE A LA LIBERTAD. Día 8. AXN White

GUERRERAS. Día 8. Cosmo. Serie polaca donde tres mujeres luchan contra los nazis durante la segunda guerra mundial.

FBI: INTERNACIONAL. Día 8. TNT

THE LAST KINGDOM. Día 9. Netflix. Temporada 5

THE NEWSREADER. Día 10. Cosmo (y día 29 en Filmin). En el despiadado mundo de los informativos de televisión en 1986, el ambicioso reportero Dale Jennings y la estrella de las noticias Helen Norville, con un carácter difícil, forman pareja en un programa nocturno de éxito.

UPLOAD. Día 11. Amazon Prime Video. Temporada 2

LOS ÚLTIMOS DÍAS DE PTOLEMY GREY. Día 11. Apple+. Miniserie producida y protagonizada por Oscar Samuel L. Jackson, y basada en la aclamada novela superventas del autor Walter Mosley, quien se encarga de adaptar la historia a la pantalla. El actor encarna a Ptolemy Grey, un hombre enfermo olvidado por su familia y sus amigos al que empieza a cuidar una adolescente huérfana (Dominique Fishback). Cuando descubren un tratamiento que puede restaurar sus recuerdos afectados por la demencia, descubrirá impactantes verdades sobre su pasado.

EMBRUJADAS. Día 12. HBO Max. Temporada 4

CRÍMENES PERFECTOS. Día 13. Cosmo. Temporada 4. El asesinato de un sacerdote, el terrible accidente mortal de un policía, un extraño homicidio en unas cabañas ecológicas y un suicidio en un velero serán los nuevos casos de las parejas de detectives.

INTUICIÓN CRIMINAL. Día 14. AXN. Temporada 5

CLOSE TO ME. Día 15. Filmin. Connie Nielsen y Christopher Eccleston protagonizan este 'thriller' psicológico sobre una mujer que pierde la memoria.

DALE GAS. Día 16. Netflix. Serie mexicana protagonizada por Benny Emmanuel como el piloto de carreras Kike Guerrero.

LOS PEQUEÑOS ASESINATOS DE AGATHA CHRISTIE: AÑOS 70. Día 16. Cosmo. Basada en los relatos de la reina del misterio, esta serie está protagonizada por Annie Gréco, la primera mujer nombrada comisaria en la ciudad francesa de Lille, en 1972.

LUJURIA (LUST). Día 18. HBO Max. Comedia dolorosamente honesta sobre cuatro mujeres de mediana edad en Estocolmo que luchan por mantener viva su líbido en un mundo sexualmente frustrante.

ÁRTICO. Día 21. Cosmo. Temporada 2. 'Thriller' criminal ambientado en la gélida Laponia, que combina las tensiones de las investigaciones criminales y las relaciones personales en la vida de la detective Nina Kautsalo.

RIVERDALE. Día 21. Movistar+. Temporada 6. Con Hiram Lodge desterrado y el futuro de Riverdale en manos de un consejo popular, la ciudad por fin parece salir de la oscuridad. Pero Hiram no se ha ido sin dejar una última sorpresa que puede haber cambiado la vida del pueblo para siempre

MIRACLE WORKERS: LA RUTA DE OREGÓN. Día 21. TNT. Temporada 3. La nueva entrega de la comedia protagonizada por Daniel Radcliffe y Steve Buscemi tiene lugar, en esta ocasión, en el lejano Oeste. Concretamente en el año 1844 en la denominada ruta de Oregón, uno de los principales caminos de migración en Norteamérica por el que los pioneros atravesaban el país en busca de oportunidades.

SCREW. Día 22. Filmin. Drama carcelario contado desde el punto de vista de las personas que trabajan en la prisión de hombres de Long Marsh. Con Nina Sosanya ('Killing Eve') y Jamie-Lee O'Donnell ('Derry Girls') al frente del reparto.

THIS IS US. Día 23. Disney+. Temporada 6 (última).

PARALELOS DESCONOCIDOS. Día 23. Disney+. Las vidas de cuatro chavales se ponen patas arriba cuando son separados en diversos mundos paralelos. Lucharán por volver al lugar al que pertenecen.

JUSTICIA. Día 25. Filmin. Una madre coraje, que ha perdido a su hijo en la tragedia de Hillsborough, cuando una avalancha en un estadio de fútbol acabó con la vida de un centenar de personas, hará todo lo posible por conseguir que se haga justicia con las víctimas.

THE WAGNER METHOD. Día 25. Cosmo On. El ansioso e hipocondríaco capitán de policía César Wagner es trasladado a Estrasburgo, su ciudad natal, donde su propia madre es la alcaldesa. Wagner intentará imponerse dentro de su brigada con el apoyo de la caprichosa y desinhibida forense Élise Beaumont.

BACK TO LIFE. Día 26. Cosmo. Temporada 2. Los intentos de Miri por dejar el pasado atrás se verán obstaculizados por el regreso de alguien en busca de venganza, los incómodos encuentros con sus vecinos y las dificultades de administrar su propia vida.

MISSIONS. Día 28. Syfy. Temporada 3

PAGAN PEAK. Día 28. Cosmo. Temporada 2. La caza del 'caso Krampus' ha dejado huella en la psique de la detective Ellie Stocker, y su colega austriaco, Gedeon Winter, está en coma. Cuando una joven turista aparece muerta cerca de Salzburgo, la policía criminal alemana y austriaca tienen que volver a trabajar juntas.

