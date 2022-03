'Metrópolis', el clásico del cine mudo y la ciencia ficción de 1927 dirigido por Fritz Lang, se convertirá en serie de televisión. El servicio de streaming de la manzana ha anunciado la puesta en marcha de este ambicioso proyecto al frente del que estará Sam Esmail, creador de 'Mr. Robot'.

Según informa The Hollywood Reporter, Esmail escribirá y dirigirá todos los capítulos de esta serie basada en la histórica película de Fritz Lang de 1927, que destacó por sus efectos visuales pioneros, sus transgresoras escenografías elaboradas y su estilo cinematográfico expresionista. El filme, con guión firmado por Thea von Harbou presenta un mundo futurista distópico gobernado por una élite adinerada que explota a los trabajadores que viven en condiciones precarias recluidos en un guetto bajo tierra.

Metropolis es el último título que se suma a la ya larga lista de proyectos que acumula Esmail. El cineasta y guionista es productor ejecutivo de las series Gaslit para Starz y Angelyne para Peacock y de la película de terror The Resort. También está desarrollando un reinicio de Battlestar Galactica para Peacock y escribe y dirigire el largometraje Leave the World Behind para Netflix, cinta basada en una novela de Rumaan Alam que estará protagonizada por Julia Roberts, Mahershala Ali y Ethan Hawke.