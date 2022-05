10 series de espionaje con tramas a la altura del 'caso Pegasus'

La compleja trama del 'caso Pegasus', sobre la que, además, queda tanto por contar (casi todo), daría quizá para una serie de varias temporadas; queda también por saber si en forma de telecomedia política al estilo 'Veep' o seco drama periodístico en la onda de David Simon. Mientras tanto podemos sumergirnos en una decena de series de espionaje, a veces tecnológico, a veces con conexiones israelís, siempre disponibles para ver en 'streaming'.

1. 'Último aviso' (2007-2013)

No es técnicamente una serie sobre espías, sino sobre un exespía: conocemos a Michael Westen (Jeffrey Donovan) cuando es relegado de sus funciones como hombre de la CIA y desprovisto de todo crédito, dignidad e identidad. Mientras investiga quién lo 'quemó' y por qué, se dedica a hacer misiones por su cuenta en su natal Miami. La serie es tan distraída como educativa: Westen se dirige a menudo a cámara para explicarnos en qué consiste el oficio del espía, sus equipos, sus tácticas. Matt Nix creaba aquí el eslabón perdido entre 'Los casos de Rockford', con James Garner como detective privado en Malibú, y 'MacGyver'. Disponible en Disney+.

2. 'Homeland' (2011-2020)

De acuerdo, siempre debió acabar con su primera temporada, con la que se convirtió en favorita de crítica y público gracias a su habilidosa mezcla de thriller político conspiranoico y drama (condenadamente) romántico. El exprisionero de guerra Nicholas Brody (Damian Lewis) debió hacer detonar su chaleco-bomba y, con él, toda posibilidad de un futuro al lado de la agente de la CIA Carrie Mathison (Claire Danes). Pero en el resto de temporadas quedaron todavía fogonazos de autenticidad emocional; es decir, quedó Mandy Patinkin como Saul Berenson, el que fuera jefe de división de Oriente Medio de la CIA. Disponible en Disney+.

3. 'The Americans' (2013-2018)

Matthew Rhys y Keri Russell brillaban aquí como Philip y Elizabeth Jennings, pareja de espías rusos en suelo americano en los 80. Esto no iba solo de espionaje al uso, sino también de los secretos (de todo tipo) que guardamos y cómo afectan a nuestras relaciones: drama conyugal disfrazado de thriller dramático y viceversa. Su éxito (sobre todo, crítico) debió animar a la adaptación de la israelí 'Ta gordin' en la efímera 'Allegiance', sobre un analista de la CIA (Gavin Stenhouse) que descubre que sus padres fueron espías para Rusia y han sido reclutados de nuevo para una misión terrorista en suelo estadounidense. Disponible en Disney+.

4. 'Oficina de infiltrados' (2015-2020)

Detrás de esta magnífica serie encontramos a Éric Rochant, director/guionista de una película a reivindicar y recuperar, 'Los patriotas' (que alguna plataforma se decida a comprar derechos), inspirada en dos operaciones reales del servicio de inteligencia israelí. La oficina titular es el departamento de la Dirección General de Seguridad Exterior francesa (DGSE) al cargo del entrenamiento y control de todos los agentes encubiertos del espionaje francés en todo el mundo. Protagonizada y, a veces, dirigida por un intenso Matthieu Kassovitz, en su recta final tuvo al cineasta Jacques Audiard ('Un profeta') como maestro de ceremonias. Disponible en Movistar Plus+.

5. 'Patriota' (2015-2018)

Para impedir que Irán se arme nuclearmente, el agente secreto John Tavner (Michael Dorman) debe infiltrarse, con protección muy limitada del gobierno, en una empresa de tuberías industriales de Milwaukee. Parece una premisa casi normal, pero Tavner es un héroe singular: graba música folk con seudónimo porque le ayuda con sus sentimientos, pero últimamente se están volviendo más sinceras y reveladoras de lo que a sus jefes les gustaría. En la serie se cantan, dicen y hacen cosas ridículas con la actitud más seria, lo que resulta enormemente divertido. Su primer tema principal es, claro, folk: ¡'Train song', de Vashti Bunyan! Disponible en Prime Video.

6. 'La chica del tambor' (2018)

Tras el éxito de 'El infiltrado', Simon y Stephen Cornwell, hijos de John le Carré, volvieron a producir una gran miniserie a partir de un clásico del padre. No es la primera adaptación del libro de 1983: solo un año después de su publicación llegó la película con Diane Keaton. Aquí es Florence Pugh (heroína de 'Midsommar'; Yelena Belova para los devotos del UCM) quien encarna a Charlie, la actriz convencida por dos agentes del Mossad (Michael Shannon y Alexander Skarsgård) para infiltrarse en un grupo terrorista palestino que planea atacar en Europa. Dirige Park Chan-wook, el maestro surcoreano de 'The handmaiden'. Disponible en HBO Max y Movistar Plus+.

7. 'Deep State' (2018)

En esta especie de cruce de la saga 'Venganza' con 'Homeland', Max Easton (Mark Strong), un exespía del MI6, vuelve al trabajo para, básicamente, vengar la muerte de su hijo Harry (Joe Dempsie), pero acaba envuelto en una conspiración de amplio alcance que busca beneficio en el caos de Oriente Medio y que implica a la CIA y el MI6. Algún día valoraremos en su justa medida la solemnidad actoral de Strong, siempre teñida de una nada desdeñable emoción contenida. Otros ganchos de la serie son su variedad de localizaciones o la tensa dirección de Robert Connolly, algunos años antes de la celebrada 'Años de sequía'. Disponible en Disney+.

8. 'El espía' (2019)

Sacha Baron Cohen (alias Borat, Brüno, etcétera) dejaba a un lado su faceta más cómica para encarnar al famoso espía de origen egipcio Eli Cohen, reclutado a principios de los sesenta por el Mossad para formarse como agente, infiltrarse en el gobierno sirio y aportar valiosa información. La miniserie llegó creada, escrita y dirigida por Gideon Raff, un experto en cuestiones de espionaje: antes se había encargado de “Hatufim”, la serie israelí que dio pie a 'Homeland'. En 'El espía' no vemos la misma tecnología que en aquella: en estos tiempos, las microfotografías podían cruzar fronteras en jarrones de exportación. Disponible en Netflix.

9. 'Teherán' (2020-)

El primer resultado del acuerdo a largo plazo entre Apple y el israelí Moshe Zonder, guionista jefe de 'Fauda', ha sido este gran thriller de espionaje, cargado de tensión y buenos giros argumentales. Buena apuesta: la serie hizo historia el año pasado al convertirse en la primera serie israelí en ganar el Emmy internacional a mejor serie dramática. También su protagonista, revelación Niv Sultan, fue premiada (por la academia televisiva israelí) por su papel de Tamar, hacker del Mossad que se infiltra en su natal Teherán como azafata de vuelo para ayudar a hacer volar el reactor nuclear iraní. En la segunda temporada se suma Glenn Close como la Dra. Marjan Montazeri, una psicoanalista de origen británico. Disponible en Apple TV+.

10. 'Slow horses' (2022-)

Con la aplaudida saga de libros de Jackson Lamb, el escritor Mick Herron dio una sacudida de suciedad y realidad al espionaje literario británico. La serie está a la altura de su referente: un grasiento Gary Oldman brilla en ella como el citado Lamb, líder de un grupo de agentes del MI5 relegado a un purgatorio decrépito donde solo se hacen trabajos sucios, o mejor dicho, simplemente grises. El joven River Cartwright (Jack Lowden, el piloto Collins de 'Dunkerque') tratará de escapar de todo esto resolviendo el secuestro de un universitario británico-asiático a cargo de Hijos De Albión, grupo extremista de extrema derecha. Disponible en Apple TV+.