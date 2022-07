'Stranger things' reaviva el culto a Metallica con 'Master of puppets'

Metallica no eran unos extraños en Hawkins, Indiana, el epicentro imaginario de 'Stranger things': ya en la segunda temporada, el malogrado Billy (Dacre Montgomery) se preparaba para una cita escuchando 'The four horsemen'. Pero su papel sónico es más significativo y épico en la 'finale' de la cuarta temporada.

De los 150 minutos de duración del episodio (el más largo en la historia de la televisión estadounidense), los tres más intensos podrían ser los que muestran a Eddie Munson (Joseph Quinn) recuperando los riffs del clásico 'Master of puppets' sobre una caravana para atraer a los murciélagos que rodean la morada del villano Vecna en el Mundo del Revés y que Steve (Joe Keery), Nancy (Natalia Dyer) y Robin (Maya Hawke) tengan vía libre para atacar al monstruo humanoide. Y tenía que pasar: 'Master of puppets', epopeya thrash metal de casi nueve minutos originalmente publicada en 1986, es ahora mismo una de las canciones más populares en el mundo. Ocupa el puesto nº 2 en iTunes en Estados Unidos, solo por detrás de 'Running up that hill', maravilla de Kate Bush de 1985 que la propia 'Stranger things' revivió con su anterior tanda de episodios. (Sí, sí, eso significa que Beyoncé ha de conformarse con un tercer puesto con su primer single de un álbum propio en solitario en más de seis años). En Reino Unido la encontramos en el puesto 5 de la misma lista y en España, un poco más abajo, en el 29, emparedada entre los tándems Álvaro Soler/David Bisbal y Bad Bunny/Bomba Estéreo. Tras los pasos de Limahl En honor a la verdad, hacer sonar 'Master of puppets' tampoco es el colmo de la originalidad: solo en televisión, en el último par de décadas la hemos podido escuchar en 'Urgencias', 'Los Simpson' (en el capítulo de 2006 con los propios Metallica), 'Padre made in USA', 'Billions' u otro homenaje a los ochenta como 'Cobra Kai'. De hecho, este mismo año ya pudimos escucharla antes en el retorcido wéstern fantástico 'Outer range'. Pero, también en honor a la verdad, no es sólo qué canción usas, sino cómo la usas. Y cuando los Duffer se proponen revitalizar un tema saben cómo hacerlo: nadie esperaba que Limahl fuera a hacerse famoso otra vez en 2019, pero eso es justamente lo que pasó cuando Dustin (Gaten Matarazzo) y su novia a distancia Suzie (Gabriella Pizzolo) cantaron a dúo el tema principal de 'La historia interminable' (producido y cocompuesto por Giorgio Moroder) en el episodio final de tercera temporada. Limahl ha tenido suerte con Netflix: también el tema 'Too shy', de su banda Kajagoogoo, volvió a la vida tras su uso en 'Bandersnatch', la entrega larga interactiva de 'Black mirror'. Canción sobre la adicción Por otro lado, a la hora de valorar el buen uso de una canción, no es sólo cómo se usa, sino por qué se usa. La pregunta aquí sería: ¿encaja conceptualmente 'Master of puppets', una canción sobre drogas y el poder destructor de las adicciones, en el marco de una batalla épica contra un monstruo de otra dimensión? Según la supervisora musical Nora Felder, tiene todo el sentido del mundo. "Existen similitudes en el sentido en que ambos [las drogas y Vecna] tienen poderes destructores que arrebatan a la gente sus poderes personales esenciales", ha explicado en 'Variety'. "Tras el sonido metal uptempo se esconde una letra de prevención psicológica e inquietud social movida por la preocupación por la gente. Eddie también esconde su parte sensible, claramente evidente en su encuentro con Chrissy [primera víctima de Vecna en Hawkins], tras una imagen pública abrasiva". Aceptamos el argumento.