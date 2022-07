HBO Max incorpora durante este mes de julio a uno de los personajes más clásicos que muchos recordarán. Hasta el momento, ninguna plataforma de streaming lo había añadido ya que, al tener problemas con los derechos musicales o el gran número de capítulos, hacía casi imposible pensar en que ´Alf´ volviese a la televisión. No todo termina con la incorporación del alienígena, HBO Max también añade las temporadas de ´The Office´, ´Parks and recreation´ y ´Downton abbey´.

La serie se estrenó en 1986 y, tras el primer episodio emitido, recibió numerosas críticas por parte del público. No obstante, eso no impidió el crecimiento que tuvo posteriormente, hasta alcanzar el People's Choice Award por la mejor nueva comedia. Pero el éxito que tuvo no duró demasiado. En 1990, después de cuatro temporadas, NBC canceló la serie y el creador Paul Fusco, que también interpretaba a Alf, fue despedido.

Se han hecho varias comparaciones con otro extraterrestre que fue descubierto en la gran pantalla: ET. ´Alf´ llegó tres años después y si el alienígena que creó Spielberg decía eso de “mi casa, teléfono”, ´Alf´ decía “!no hay problema!” cuando se encontraba en una situación arriesgada.

¿Qué tiene de bueno recuperar clásicos de este estilo?

Volver a ofrecer clásicos ochenteros como es en este caso ´Alf´, hace que los suscriptores de estas plataformas sigan disfrutando del contenido que se les ofrece. Recuperar episodios muy recordados por todos y recuperar clásicos que pensábamos que nunca más íbamos a volver a ver, es una de las tendencias que las plataformas nunca deben perder.