Daisy Edgar-Jones ('Por mandato del cielo'): "Quiero ser una persona diferente en cada proyecto que acepto"

Quizá por miedo a que el éxito de 'Normal people' la defina de por vida, la actriz británica Daisy Edgar-Jones lleva un par de años eligiendo papeles menos melancólicos que Marianne. Con 'Fresh' se movió entre la comedia romántica, el terror y la acción. En 'La chica salvaje' la veremos como la superviviente nata titular. Antes, asombrará como valiente víctima de extremistas religiosos en la miniserie 'Por mandato del cielo' (Disney+, miércoles, día 17).

Últimamente le hemos visto calzarse un puñado de acentos estadounidenses; incluso uno sureño en 'La chica salvaje'. ¿Es divertido aprenderlos? ¿O una pesadilla?

Siempre es bastante enervante. Sobre todo cuando estás haciendo un acento estadounidense rodeada de un montón de estadounidenses. Te pones a pensar: 'Oh, Dios mío, ¿qué estarán diciendo de mí? ¿Lo estaré haciendo fatal?'. Pero, por otro lado, es una de las mejores vías de acceso al personaje. Dar con una voz diferente para ellos me ayuda mucho a alejarme de mí misma. De hecho, para mí lo más difícil es actuar con mi propio acento. Me siento realmente como actuando en lugar de siendo una persona.

¿Siempre tuvo como prioridad actuar en películas y series estadounidenses? ¿O simplemente ha sido casual y solo ha elegido buenas historias que resultan desarrollarse en ese país?

Ha sido una mezcla de las dos cosas. Desde luego, no puedo negar que crecí viendo un montón de películas estadounidenses en televisión. Por otro lado, lo que más me importa al elegir un proyecto es la historia. También los directores, y en Estados Unidos hay muchos interesantes con los que trabajar.

¿Cuáles figuran en su lista de deseos?

Uf, ¡son muchísimos! Siempre he querido trabajar con Wes Anderson porque me encantan sus películas y su estética. Seguramente sería divertido estar ahí dentro. Pero son muchos, muchos… Incluyo también a Greta Gerwig.

'Por mandato del cielo' se desarrolla en Utah, pero en los roles principales hay actores británicos, irlandeses, escoceses… Y el director principal, David Mackenzie ('Comanchería'), también es escocés.

David es un director increíble. Su proceso es bastante diferente al de cualquier director con que haya trabajado. Es muy libre en su forma de dirigir, quizá porque empezó en documentales. Cuando estábamos en el 'set' no teníamos marcas [las guías que indican el punto exacto donde los actores deben pararse en una escena]. Y creo que funciona muy bien con esas grandes secuencias en las que se presenta a muchos personajes, como cuando Brenda conoce a la familia Lafferty. Todo el mundo está viviendo el momento, todo el mundo es muy libre. Y creo que es porque no estábamos pendientes de seguir unas posiciones establecidas. Era casi como hacer una obra de teatro.

En la entrevista que le ha hecho su amiga Phoebe Bridgers para 'Interview', habla de cómo "en cada trabajo, hay una escena que temes que llegue". ¿Cuál fue esa escena en 'Por mandato del cielo'?

La escena del episodio final en la que Brenda está a punto de ser asesinada. Me preocupaba porque quería asegurarme de que lo capturábamos de forma sensible. Y también quería mostrar la fortaleza de Brenda en ese momento. Me gusta que la serie celebre la vida de esta mujer, quién era como persona. Aunque su muerte está en el centro de la historia, nos importaba mucho más su vida.

Después de 'Normal people', podría haber tirado infinitamente de la melancolía, pero aquí es el alma de la fiesta, al menos en un principio. Con cada nuevo papel se resiste claramente a cualquier encasillamiento.

Gracias por apreciar esa intención. Es algo que busco como actriz: ser una persona diferente en cada proyecto que acepto y explorar toda clase de trabajos. Mis actores favoritos siempre han sido 'de carácter', es decir, esos habituados a hacer de todo y fundirse en sus personajes.