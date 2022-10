'El club de la medianoche', 'Derry girls 3' y otras series para ver esta semana

Cada semana se estrenan nuevas series, regresan otras conocidas y queridas y la agenda se puede volver fácilmente imposible. En esta sección hacemos cinco propuestas con las que, en principio, es imposible equivocarse.

'Enemiga del pueblo' (Filmin, martes)

En este drama criminal finlandés, la periodista Katja Salonen (Kreeta Salminen) se gana la enemistad popular en una ciudad donde adoraban a un exjugador de fútbol sobre el que ha escrito críticamente. Rodada en parte en Barcelona, donde ha fallecido el querido y dudoso personaje, la serie aborda las dificultades de hacer periodismo de investigación en un momento en que la verdad no interesa como antes y la mentira se acepta con naturalidad. Aina Clotet participa en un episodio.

'Derry girls (T3)' (Netflix, viernes)

Antes de conquistar al mundo desde 'Los Bridgerton', Nicola Coughlan formó parte de otro reparto coral, el de la histérica comedia 'Derry girls', inmersión en el día a día de unas adolescentes de Irlanda del Norte durante la época de los Troubles, o su tercera década, los noventa. Sus 'troubles' son bastante comunes, en realidad: furias hormonales, ansia por ver a Take That o discusiones familiares sin lógica alguna. La guionista Lisa McGee confirmó hace un año que esta sería la temporada final, pero no queremos creerlo.

'El club de la medianoche' (Netflix, viernes)

Si es octubre, toca algo nuevo de Mike Flanagan, 'auteur' de terror que suele alegrarnos (es un decir) la temporada de Halloween con series a la vez absolutamente terroríficas y dolorosamente emocionales; la última de ellas, 'Misa de medianoche'. Basada en un libro de Christopher Pike, su nueva propuesta explora el pacto de unos jóvenes enfermos terminales: el primero de ellos en morir se comunicará con el resto desde el más allá. Un día antes, el jueves, podrán verse en Sitges sus dos primeros episodios.

'Conversaciones con asesinos: Las cintas de Jeffrey Dahmer' (Netflix, viernes)

Netflix sigue apostando por el tristemente famoso ‘carnicero de Milwaukee’. Poco después de la excelente serie creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, llega esta docuserie de tres partes basada en entrevistas de audio inéditas entre Dahmer y su equipo de abogados. El experto en documentales 'true crime' Joe Berlinger (conocido por la fundacional trilogía 'Paradise lost') ya estrenó antes proyectos similares sobre Ted Bundy y John Wayne Gacy.

'La maldición del hombre lobo' (Disney+, viernes)

De Michael Giacchino sabíamos que era uno de los mejores compositores de cine y televisión contemporáneos, capital en la identidad musical de las producciones de J. J. Abrams, Pixar o el Universo Cinematográfico de Marvel. Lo que no sabíamos tan bien es que, además, llevaba preparándose desde pequeño para ser director. Se postula como (muy serio) cineasta con este especial de Halloween en torno al Hombre Lobo de Marvel, que ha rodado sobre todo en blanco y negro y musicado con claro genio.