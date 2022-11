Las novedades en las series del 'streaming' de este noviembre de 2022 vienen marcadas por la gran joya de la corona de Netflix, 'The Crown', que regresa con caras renovadas en el Palacio de Buckingham, y por la primera serie de Tim Burton, 'Miércoles', impregnada de su característico toque gótico. También hay expectación por ver la nueva ficción de los creadores de 'Dark', '1899', ambientada en un tétrico barco. La producción española también sigue al alza, con el revelador viaje de 'La Ruta' por la Valencia del 'bakalao' de los años 80 y 90; la mudanza de los inquilinos de 'La que se avecina'; del desenfreno de 'Élite'; la 'Autodefensa' de las chicas de Filmin, y las lecciones de vida que propone Borja Cobeaga en la comedia 'No me gusta conducir'.

EL FIN DEL AMOR

Día 4. Amazon Prime Video

Lali Espósito desmonta el mito del amor romántico entendido como la búsqueda de pareja como objetivo de vida para la mujer en esta serie que lleva a la pantalla el ensayo feminista y semiautobiográfico de la argentina Tamara Tenenbaum. La actriz de 'Sky rojo' y colaboradora de 'El hormiguero' deja a su novio aparentemente perfecto para rebelarse contra el concepto tradicional de romance, como ya lo hizo antes con su vida religiosa dentro del judaísmo más ortodoxo. La española Leticia Dolera es coproductora y dirige los dos primeros episodios.

THE CROWN

Día 9. Netflix. Temporada 5

La joya de la corona de Netflix regresa después de la muerte de la Isabel II auténtica y con nuevos protagonistas, para adaptarse al paso del tiempo en Buckingham. Es la década de los 90, y se acercan los años 'horribilis' de la Reina (Imelda Staunton). En medio del nuevo orden internacional marcado por el colapso de la URSS y la transferencia de la soberanía de Hong Kong, los problemas familiares crecen en palacio: el príncipe Carlos (Dominic West) presiona a su madre para que le deje divorciarse de Diana (Elizabeth Debicki). Cuando esta publica un libro que deja en evidencia las grietas que hay entre los Windsor y entra en escena Dodi Al Fayed (Khalid Abdalla), todo está a punto de explotar.

CAZA AL CULPABLE

Día 10. Movistar Plus+

Ocho episodios, ocho sospechosos y 24 horas de caza. Esa es la estructura de este 'thriller' británico que adapta la serie danesa 'Cara a cara' ('Forhøret'). Está protagonizada por James Nesbitt ('Bloodlands', 'The Missing'), un veterano detective obsesionado con descubrir la verdad sobre la muerte de su hija, a la que no veía desde hacía tiempo y que, aparentemente, se suicidó. Irá entrevistando a las personas más cercanas a la joven en unos intensos interrogatorios en los que los pondrá contra las cuerdas y, de paso, le servirán para descubrir facetas de su hija que nunca conoció. Los sospechosos son Ben Miller ('Los Bridgerton'), Sam Heughan ('Outlander'), Joely Richardson ('The Sandman'), Richard E. Grant ('Loki'), Niamh Algar ('Raised by Wolves'), Antonia Thomas ('The Good Doctor'), Sacha Dhawan ('The Great') y Anne-Marie Duff ('Muerte en Salisbury').

LA RUTA

Día 13. Atresplayer Premium

Viaje por la famosa Ruta del Bakalao valenciana a la que peregrinaban los jóvenes amantes del techno en los años 80 y 90, aderezada con la música 'mákina' y las drogas que se consumían. Creada por Borja Soler y Roberto Martín, se ha rodado en algunas de las míticas discotecas que quedan en pie de aquella época (como Spook y Barraca). Presenta una original estructura narrativa que empieza en 1993 y da un paso para atrás en cada capítulo hasta acabar en 1981, en los orígenes del fenómeno. El viaje lo hacen cinco amigos: un pinchadiscos de éxito (Àlex Monner'); una rutera profesional (Claudia Salas); un empresario (Ricardo Gómez); una artista (Elisabet Casanovas) y una estrella de la movida valenciana (Guillem Barbosa).

1899

Día 17. Netflix

Los creadores de la intrincada serie alemana 'Dark', Baran bo Odar y Jantje Friese, abordan un proyecto internacional en el que también hay presencia española: Miguel Bernardeau ('Élite'). La trama, ambientada en el año que da título a la serie, ya da pie a que cuenten con actores de diferentes países: un vapor transporta a América a emigrantes de diversas nacionalidades de Europa, que aspiran a lograr el sueño americano. Pero la travesía hacia la tierra prometida se transforma en una espeluznante pesadilla cuando se topan con un barco a la deriva en alta mar. Además del hijo de Ana Duato, en el reparto figuran actores como Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann y Maciej Musial.

ÉLITE

Día 18. Netflix. Temporada 6

Conmocionados todavía por la desgracia que cerró la quinta temporada, las aulas de Las Encinas siguen siendo un polvorín. Racismo, sexismo, violencia machista y LGTBIfobia son algunos de los graves problemas que recorrerán los pasillos de la prestigiosa institución académica, que no sabe cómo tapar los escándalos que lleva acumulados. Como ya sigue siendo habitual, hay sangre fresca entre el alumnado: se incorporan actores como Ander Puig ('Ser o no ser', 'El trayecto'), Carmen Arrufat ('HIT', 'La inocencia'), Álvaro de Juana ('HIT', 'Luimelia'), Ana Bokesa ('Capítulo Cero', 'La que se avecina') y Álex Pastrana ('Bienvenidos a Edén', 'Los protegidos'), que se suman a André Lamoglia, Valentina Zenere, Carla Díaz, Martina Cariddi, Adam Nourou y Manu Ríos.

LA QUE SE AVECINA

Día 18. Amazon Prime Video

La 13ª temporada de una de las comedias más exitosas de la televisión española (reciente ganadora de un Ondas) propone una auténtica revolución. Los vecinos de Mirador de Montepinar han hecho las maletas y han cambiado la urbanización de la que fueron expropiados por un céntrico inmueble madrileño. Su nueva dirección es Contubernio, 49. Pero la mudanza no ha servido para acabar con viejas costumbres, ya que seguirán metiéndose en más embrollos, aunque ahora con una presidenta que dirige el cotarro con mano de hierro. En la comunidad están actores como Jordi Sánchez, Nathalie Seseña, Pacho Chiapella, Carlos Areces, Luis Merlo, Fernando Tejero, Miren Ibarguren, Loles León, Petra Martínez, Eva Isanta, Macarena Gómez y las incorporaciones de Félix Gómez, Mamen García, Carlos Chamarro, Álex Gadea, Greta Garmendia y Margarita Asquerino, entre otros.

MIÉRCOLES

Día 23. Netflix

Tim Burton recurre a su habitual universo gótico en esta serie protagonizada por la hija de la familia Addams, Miércoles (Jenna Ortega). La adolescente no vivirá precisamente una temporada demasiado tranquila mientras estudia en la Academia Nunca Más (dirigida por Gwendoline Christie): mientras intenta dominar su incipiente habilidad psíquica y encauzar su poco boyante vida social, buscará detener una monstruosa ola de asesinatos que tiene aterrorizada a la ciudad y resolver el misterio paranormal en el que sus padres (Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán) se vieron envueltos hace 25 años.

NO ME GUSTA CONDUCIR

Día 25. TNT

Borja Cobeaga (director de 'Pagafantas' y guionista de 'Ocho apellidos vascos') le saca punta a eso de sacarse el carnet de conducir a los 40 con una historia inspirada en su propia experiencia. La protagoniza un profesor de universidad (Juan Diego Botto) algo gruñón que aprenderá muchas lecciones de vida cuando se apunte a la autoescuela, donde compartirá pupitre con una de sus alumnas en la facultad (Lucía Caraballo). Se subirá al coche con los profesores de la autoescuela a los que interpretan David Lorente y Carlos Areces. Leonor Watling hace de su expareja y confidente.

WILLOW

Día 30. Disney+

Secuela de la mítica película de fantasía de 1988 dirigida por Ron Howard, que ejerce aquí como productor ejecutivo. Años después de rescatar a la emperatriz infantil Elora Danan, el hechicero Nelwyn regresa para liderar a un grupo de héroes inadaptados en una angustiosa misión de rescate a través de un mundo mágico bien diseñado con efectos especiales. Warwick Davis recupera el personaje que daba título a la película original.

OTROS ESTRENOS Y REGRESOS

JÓVENES ALTEZAS. Día 1. Netflix. Cuando el príncipe Guillermo (Edvin Ryding) llega al prestigioso internado de Hillerska, empieza a soñar con un futuro de libertad, lejos de las obligaciones soberanas. Hasta que, de pronto, se convierte en el próximo en la línea sucesoria y sus aspiraciones se van al garete. Deberá elegir entre el amor o el deber.

LOS WINCHESTER. Día 1. HBO Max. Precuela de 'Supernatural', es la historia de amor de cómo John conoció a Mary, y cómo arriesgaron todo no solo para salvar a su amor, sino al mundo entero.

SICÍLIA SENSE MORTS. Día 1. Filmin. Adaptación de la novela homónima de Guillem Balaguer, una coproducción de Filmin junto a IB3, À Punt y TV-3. La mujer del presidente del Gobierno balear encuentra el cadáver de una rata a su coche. Mientras, el político recibe la visita de un antiguo amigo que lo informa de la existencia de unas grabaciones que podrían destapar informaciones muy inconvenientes para su carrera.

THE HEAD. Día 1. HBO Max. Los hermanos Pastor ('Los últimos días', 'Hogar') están detrás de este 'thriller' internacional que ya se pudo ver en Orange TV. Ambientado en una estación polar en la que trabajan varios científicos y que se queda incomunicada, la representación española la ponen Álvaro Morte y Mónica López.

TOTAL CONTROL. Día 1. Filmin. Temporada 2. 'Thriller' político. Tras derrocar a la primera ministra, Rachel Anderson, Alex Irving afronta su mayor reto: la gente está lista para votar.

ANATOMÍA DE GREY. Día 2. Disney+. Temporada 19. Cinco nuevos residentes se incorporan al personal del Gray Sloan Memorial Hospital, con Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Alexis Floyd, Niko Terho y Midori Francis uniéndose al reparto.JOE PERA TALKS WITH YOU. Día 2. HBO MaxREBOOT: EL REENCUENTRO. Día 2. Disney+. Comedia en la que el reparto de una 'sitcom' que triunfó en los 2000 se ve obligado a volver a unirse.ESTACIÓN 19. Día 2. Temporada 6. Disney+. La vida y el trabajo de un grupo de heroicos bomberos de Seattle .GOLES EN CONTRA. Día 2. Netflix. Serie inspirada en el asesinato del futbolista colombiano Andrés Escobar, en 1994.

CHICAGO FIRE. Día 2. AXN. Temporada 10

THE ROOKIE. Día 2. TNT. Temporada 5

FUTURE MAN. Día 2. Disney+. Un chico consigue superar un videojuego, algo que nunca nadie había logrado. Pero ese hecho tendrá imprevisibles consecuencias.

EL REINO DE LOS SUEÑOS. Día 2. HBO Max. Serie documental sobre el meteórico ascenso de los diseñadores John Galliano, Marc Jacobs, Alexander McQueen y Tom Ford y de los emperadores del lujo Bernard Arnault (LVMH), Francois Pinault (Gucci Group) y Anna Wintour (Vogue EEUU).

KEVIN CAN F***K HIMSELF. Día 3. AMC+. Temporada 2. Allison tendrá que cambiar su plan inicial para escapar de su marido.

BLOCKBUSTER. Día 3. Netflix. Cuando Timmy Yoon (Randall Park) se entera de que lleva el último videoclub Blockbuster de EEUU, él y su personal (que incluye a la chica que le gusta desde siempre) luchan por seguir en pie. Pero solo triunfarán si logran que su comunidad recuerde que ellos ofrecen algo que las grandes corporaciones no pueden darles: el contacto humano.

EL PRÍNCIPE DRAGÓN. Día 3. Netflix. Temporada 4. La nueva temporada, titulada ‘El misterio de Aaravos’, está protagonizada por el enigmático elfo Aaravos, que reclama el mundo mágico de Xadia tras varios siglos de meticulosa planificación.

CHUCKY. Día 3. SyFy. Temporada 2. Serie de terror sobre el famoso muñeco diabólico.

LAS ÚLTIMA ESTRELLAS DE HOLLYWOOD. Día 3. HBO Max. Serie documental del guionista Stewart Stern sobre la historia de amor de Paul Newman y su mujer, Joanne Woodward.

THE OUTLAWS. Día 3. HBO Max

LOW COUNTRY: LA DINASTIA MURDAUGH. Día 3. HBO Max. eva serie

LOW COUNTRY: LA DINASTIA MURDAUGH cuestiona el poder desenfrenado de los privilegios y el rastro de muerte y destrucción que es capaz de dejar una familia.

MANIFEST. Día 4. Netflix. Temporada 4. Dos años después de que el brutal asesinato de Grace trastornara las vidas de los Stone, la familia atraviesa un momento terrible. Ben, que busca su hija secuestrada, renuncia al puesto de cocapitán del barco, dejando toda la responsabilidad en manos de Michaela.

CARNIVAL ROW. Día 4. Amazon Prime Video. Temporada 2

EL SECRETO DE LA FAMILIA GRECO. Día 4. Netflix. Serie mexicana sobre una familia aparentemente perfecta que secuestra en secreto a personas adineradas para pedir rescate y así mantener su alto nivel de vida.

THE FABULOUS. Día 4. Netflix. El amor y la amistad de unos jóvenes entregados al mundo de la moda, su gran pasión.

LA COSTA DE LOS MOSQUITOS. Día 4. Apple+. Temporada 2. Después de conseguir escapar vivos de México por los pelos, la familia Fox se adentra en lo profundo de la selva guatemalteca para encontrarse con una vieja amiga y su comunidad de refugiados.

SLUMBERKINS. Día 4. Apple+. Serie infantil de animación 2D y marionetas de Jim Henson Company.

LA BREA. Día 4. HBO Max. Temporada 2

THE HYPE. Día 4. HBO Max. Temporada 2

LAS AMISTADES PELIGROSAS. Día 6. Lionsgate+. Preludio de la clásica novela de Laclos del siglo XVIII que se centra en cómo la marquesa de Merteuil (interpretada por Alice Englert) y el vizconde de Valmont (Nicholas Denton) se conocieron siendo un par de jóvenes amantes apasionados en el París en vísperas de la revolución francesa.

SPECTOR. Día 6. Movistar Plus+. 'True crime' sobre el asesinato, en 2003, de la actriz Lana Clarkson. Su cadáver apareció en la mansión del productor musical Phil Spector.

EL ARTE DEL CRIMEN. Día 7. AXN. Serie francesa sobre un policía que entra en la OCBC (Oficina Central de la lucha contra el tráfico de Bienes Culturales), donde deberá formar equipo con una historiadora del arte muy reconocida y con una imaginación desbordante.

CONFÍA EN MÍ. Día 7. HBO Max. Jonny Murphy (Eden H. Davies) es un adolescente de 16 años con depresión y ansiedad no diagnosticadas, que hace todo lo posible por ocultar su malestar. Cuando se enfrente a una tragedia deberá decidir cómo seguir adelante.

THE KINGDON: EXODUS. Día 8. Filmin. Hasta 25 años han tenido que pasar para que el cineasta danés Lars von Trier, uno de los impulsores del movimiento Dogma 95, estrene los cinco capítulos de la tercera temporada de esta serie ambientada en un laberíntico hospital situado en un antiguo pantano. La batalla entre el bien y el mal vuelve a estar servida, con cierto humor de por medio. El reparto incluye a estrellas del cine nórdico como Lars Mikkelsen ('Devils'), Nikolaj Lie Kaas ('Los casos del Departamento Q'), Mikael Persbrandt ('El Hobbit') o Tuva Novotny ('Nobel'), con el sueco Alexander Skarsgaard ('Big Little Lies', 'Succession') como estrella invitada.

MARION. Día 9. Calle 13. Serie francesa sobre una mujer que debe aprender a compaginar su trabajo como policía con su papel de madre.

LOS MONTANER. Día 9. Disney+. Docuserie sobre la familia de los Montaner, que se ha convertido en un auténtico fenómeno en las redes sociales y cuyo padre es uno de los mayores iconos de la música latina.

DAVID BECKHAM: AL RESCATE DEL EQUIPO. Día 9. Disney+. Serie documental en la que el futbolista británico se une a los Westward Boys, un equipo de East London, para intentar hacerlo reflotar.

ZOOTOPIA+. Día 9. Disney+. 'Spin-off' de la película de animación.

EN TERAPIA (FRANCIA). Día 10. AMC+. Temporada 2. Los nuevos episodios transcurren en 2020, después del primer confinamiento, cuentan con Charlotte Gainsbourg entre el reparto. MOOD. Día 10. AMC+. La actriz y cantautora Nicôle Lecky (‘Sense8’, ‘Crimen en el paraíso’) adapta su propia obra de teatro 'Superhoe'. Interpreta a una aspirante a rapera que sueña con una carrera exitosa, pero pasa mucho tiempo encerrada en su habitación. Expulsada de casa tras una pelea, conoce a una chica que la introduce en el mundo de los 'influencers'.

A GRITO HERIDO. Día 11. Amazon Prime Video. Comedia colombiana sobre cinco amigas que se reencuentran en una boda.

MYTHIC QUEST. Día 11. Apple+. Temporada 3. Ian y Poppy exploran el mundo de los videojuegos con su recién creada sociedad, GrimPop Studios, y Dana se ve obligada a mediar en las incesantes disputas de sus jefes. De vuelta en Mythic Quest, David va tomando posesión de su nuevo rol como jefe, donde por primera vez está al mando de verdad, con Jo nuevamente como su asistente, más leal que nunca; Carol intenta encontrar su sitio tras un nuevo ascenso. En Berkeley, Rachel lucha por encontrar el equilibro entre su moral y el capitalismo, mientras que Brad sale de la cárcel e intenta reincorporarse a la sociedad.

INTERRUPTORES. Día 11. Apple+. Serie antológica futurista que aborda temas relacionados con los niños a través de la lente de la ciencia ficción.

MAMÍFEROS. Día 11. Amazon Prime Video. Jez Butterworth (ganador de dos premios Olivier y Tony) aborda las complejidades del matrimonio a través de una pareja que está esperando un hijo. Un chef (James Corden) descubre secretos inesperados de su esposa (Melia Kreiling) y empieza a buscar respuestas con la ayuda de su cuñado (Colin Morgan). Pero este último también verá peligrar su relación con su mujer (Sally Hawkings).

PETRA. Día 13. Calle 13. Temporada 2

TELETUBBIES. Día 14. Netflix. Versión del siglo XXI de la mítica serie preescolar protagonizada por Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa y Po.

UMMO. Día 14. Movistar Plus+. Serie documental que analiza el mayor caso de ovnis en España.

KADEWE. Día 15. Filmin. Cuatro jóvenes amigos, progresistas y ambiciosos, van en busca de la realización personal en el Berlín de los años 20, con la sombra del nacionalsocialismo de fondo.

NARUTO SHIPPUDEN. Día 15. Amazon Prime Video. Temporada 2

UN SUEÑO REAL. Día 16. HBO Max. Temporada 2. Serie documental sobre las jugadoras del Real Madrid.

MUERTOS PARA MÍ. Día 17. Netflix. Temporada 3 (última). Después de otro atropello con fuga, Jen y Judy reciben noticias traumáticas y están dispuestas a jugarse la vida por una amistad que está por encima de la ley.

MOONSHINE. Día 18. Movistar Plus+. Temporada 2. Tras dejar de lado las rivalidades entre los hermanos para salvar al 'resort' del cierre, los Finley-Cullen se enfrentarán a impuestos con los que no contaban. Pero imaginación no les faltará para seguir con el ánimo por las nubes, con un evento Lobsterpalooza (con la langosta como protagonista), un divertido bingo o una alocada fiesta de despedida en la playa.

BLUE MOON. Día 17. AMC+. Temporada 2. La especialista en explosivos militares Justine) no sabe en quién confiar y tanto ella como la organización se ven envueltos en una intriga política muy delicada.

LA VIDA SEXUAL DE LAS UNIVERSITARIAS. Día 17. HBO Max. Temporada 2. Los estudiantes regresan a clase después de sus vacaciones de otoño.

SOMEBODY. Día 18. Netflix. Serie coreana sobre una desarrolladora de 'software' que se ve envuelta en un caso de asesinato vinculado a su aplicación de citas.

NO INTERRUMPAS, GALLINITA. Día 18. Apple+. Serie preescolar de animación, basada en la galardonada serie de libros de David Ezra Stein.

CARA A CARA. Día 22. Filmin. Temporada 2. Una psicóloga descubre en una sesión de hipnosis con un nuevo cliente que este es un asesino a sueldo, y que su último encargo va a resolverse esa misma noche.

ECHO 3. Día 23. Apple+. 'Thriller' que combina el inglés y el castellano creado por Mark Boal (ganador del Oscar por 'En tierra hostil'). Cuando una brillante científica estadounidense (Jessica Ann Collins) desaparece en la frontera entre Colombia y Venezuela, su hermano (Luke Evans) y su esposo (Michiel Huisman), dos hombres con gran experiencia militar y pasados complicados, luchan por encontrarla.

FAMILY LAW (CASOS DE FAMILIA). Día 23. AXN White. Temporada 2

L: GENERACIÓN Q. Día 23. Movistar Plus+. Temporada 3. Bette Porter (Jennifer Beals) está entre una decepción devastadora o una confesión sorprendente después de que Tina (la estrella invitada Laurel Holloman) aparezca en su puerta. Mientras deciden su futuro, su hija Angie (Jordan Hull) es feliz con su nueva libertad en la universidad, pero encuentra el amor en lugares equivocados.

EL PRIMER AMOR. Día 24. Netflix. Una historia de amor intergeneracional inspirada en 'First Love' (1999) y 'Hatsukoi' (2018), dos canciones de Hikaru Utada. A finales de los años 90, dos adolescentes se enamoran por primera vez. Veinte años después, uno de los protagonistas está a punto de comprometerse, y el otro está divorciado y tiene un hijo adolescente que se está enamorando por primera vez.

MCDONALD & DODDS. Día 27. Cosmo. Temporada 3

WE'RE HERE. Día 28. HBO Max. Temporada 3. Las 'drag queens' Bob the Drag Queen, Eureka O'Hara y Shangela continúan su viaje por los pequeños pueblos de Estados Unidos.

AUTODEFENSA. Día 29. Filmin. Berta Prieto y Belén Barenys (una de las coristas del famoso 'Ay mamá' de Rigoberta Bandini en el Benidorm Fest) protagonizan la segunda serie original de Filmin, con tintes autobiográficos y un tono desenfadado. Interpretan a dos veinteañeras barcelonesas que experimentan los altibajos de la juventud y la dificultad de encontrarse a uno mismo y usan el descontrol como escapatoria.

EL PACIENTE. Día 30. Disney+. Joel Fields y Joe Weisberg, los creadores de 'The Americans', están detrás de este 'thriller' psicológico sobre un terapeuta (Steve Carell) al que su paciente, un asesino en serie con métodos de lo más expeditivos, mantiene recluido (Domhnall Gleeson). Su intención es obligarle a que le cure. Mientras reflexiona sobre su propio pasado y se enfrenta a sus traumas más recientes, deberá encauzar la conducta de su paciente antes de convertirse en su cómplice por encubrirle o, lo que es peor, en una de sus víctimas.