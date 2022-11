Con la marcha de los personajes iniciales de 'Élite', Carla Díaz (Madrid, 1998), que aterrizó en la serie de Netflix en la cuarta temporada, se ha convertido en una de las veteranas, junto con Manu Ríos y Martina Cariddi. En esta sexta entrega, Ari, su personaje, parece encararar los muchos problemas a los que se enfrenta con un desenfreno autodestructivo que le perjudica a ella y a quienes le rodean. Como a Nicolás, el joven 'trans', al que da vida el actor Ander Puig (Barcelona, 2001), conocido por 'Ser o no ser', al que consigue desestabilizar. Adam Nourou (Islas Comores, 2002), ganador del Goya al mejor actor revelación en 2021 por 'Adú', tendrá esta temporada un mayor protagonismo.

Ari se encuentra en una situación dura, un nuevo curso en Las Encinas con su padre, que era el director, en la cárcel, pero no se apea de su arrogancia. Aunque no lo está pasando bien.

Carla Díaz (C.D.): No, claro. Aparte está la muerte de Samuel. No tiene que pasar el duelo por una ruptura, sino por la muerte de un novio, algo que imagino que debe de ser horroroso. Y en esas está. A ver, Ari es una persona que tiene mucha fuerza y tira para adelante siempre. Quizá en este caso tanto tirar para adelante le hace tapar los problemas con una manta y dejar de mirar hacia ellos hasta que le explotan en la cara.

En la pasada temporada decía que Ari tenía un problema con la fidelidad. ¿Puede ser que este tenga un problema con el alochol, además de con el sexo?

C. D.: Sí, puede ser con la evasión en general. Que se ve muy relacionada con el alcohol, sí.

En el tema del sexo, ella pone el ojo en alguien y allí va. Siempre le ha pasado. En esta temporada uno de sus objetos de deseo es Nicolás, el joven 'trans'.

Ander Puig (A. P.): El pequeño Nicolás.

El pequeño gran Nicolás. Pero él no acaba de fiarse de ella.

C. D.: Normal (ríe). Porque Ari está en un momento muy evasivo y autodestructivo y destructivo. Ari no es bien absolutamente para nadie en este momento. Tampoco para ella misma. Además esto se junta con que es bastante ignorante con el mundo de la transexualidad

A. P.: No es el momento ni nada para que entre en la vida Nico. Pero Ari tiene una relación con él que no le favorece nada. Pero, aun así, él siente que no puede pararlo.

Nico está pasando por una transición de chica a chico y está encontrándose a si mismo. Con el apoyo en de sus padres maravillosos, pero pensar que ella va por morbo, por vivir nuevas experiencias le desestabiliza.

A. P.: Nico se hace un lío en la cabeza porque no la entiende. No entiende sus reacciones. Porque para él todo está bien. Él está bien, su vida está guay, no tiene ningún problema. Pero cuando viene ella es como que le empiezan a surgir muchas preguntas de por qué ella es así. Y se lo ltoma todo a lo personal. Cree que ella se comporta de esa manera, porque le quiere hacer daño. Y no es así. Le salen inseguridades.

Otro objeto de deseo de Carla es Bilal. ¿Se siente un poco también un poco objeto? Que aunque muchos chicos dicen que eso les gusta, tampoco es bueno.

Adam Nourou (A. N.)Ríe. Si Bilal se siente utilizado por Ari. Y no puedo desvelar más de la trama. Pero se siente utilizado. Mucho.

En esta temporada a diferencia en la temporada pasada todo era desmadre y fiesta. Menos el caso de violación de Isadera, claro. Poro en esta aparecen temas como el racismo, la homofobia, la violencia machista.... ¿Qué Carla se acerque a Bilal por su supuesta potencia sexual puede ser una forma de racismo?

C. D. : Ari va hacia Bilal no porque es negro. Creo que la trama de Ari y Bilal se cruza en su camino, las cosas pasan y va a lo fácil. No porque sea negro.

'Élite' ha tenido personajes homosexuales y bisexuales. ¿Era necesario, Ander, que por fin hubiera un personaje 'trans'?

A. P. : Espero que puedan venir muchos más personajes con diversidad. Chicos y chicas de lo que sea. 'Élite es una serie enorme y puede ser clave para que mucha gente se entere de esta realidad a nivel global.

¿Se ha ajustado a la realidad?

A. P.: 'Élite' es ficción, pero este tema todos sabíamos que íbamos a tratar la transexualidad por primera vez. Y lo han hecho con mucho cuidado y respeto.

Ander, tú has declarado que no querías ser un referente de nada.

A. P.: No me gusta ser un referente, pero si yo le puedo ayudar con lo que sea... Porque hay muchas maneras de ser 'trans'. Yo estoy haciendo simplemente papeles.

Y llegará un momento que lo de ser trans no será importante para que los hagas.

A. P. :Eso.

Adam, estás resultando ser un buen embajador de las Islas Comores. Con esta serie habrán aumentado las búsquedas en Google para ver dónde se encuentran.

A. N.: Al principio mi personaje no era de Islas Comores. En el guion era de Marruecos. Pero yo le dije al director: ¿puedo decir Comores o te molesta? Y me dijeron que adelante.

Carla, ¿te gusta este giro que ha dado la serie con respecto a temporadas anteriores?

C. D.: Hay una parte de tratar los temas sociales le está dando un plus a 'Élite'. Un tinte más humano, más honesto y a mí como espectadora me gusta más.

A. P.: A mí me engacha más esto.

A. N.: Y a mí.