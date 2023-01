Cualquier seguidor de los videojuegos y el género de terror conoce títulos tan míticos como Resident Evil y, por supuesto, el aclamado The Last of Us (lanzado en 2013 para PS3). El "hype" con respecto al último lanzamiento de HBO Max estaba asegurado; imágenes del rodaje que dejaron a muchos con la miel en los labios hasta el lanzamiento de los primeros teasers que desataron del todo a los fanáticos de la saga en redes sociales. Joel y sobre todo, Ellie, personaje protagonista que ha abanderado diversas luchas (no es un secreto la polémica que se armó cuando dieron a conocer su sexualidad) se han hecho esperar para aquellos que disfrutaron los juegos hasta el último "huevo de pascua".

El 1° cap. de #TheLastOfUs es tremendo. Han cogido el juego, lo han adaptado a acción real, han añadido cierto contexto a algunas partes, un par de cambios, esa atmósfera y boom, dentrísimo. Hubo mucha queja del cast, pero cuando Bella Ramsey dice el primer "fuck", es Ellie. pic.twitter.com/iFsp6S7UrU — Mystica (AKA María José) (@Cinefila_91) 16 de enero de 2023 Este lunes HBO estrenaba el primer capítulo muy fiel al comienzo del videojuego. Las escenas, planos, diálogos y contenido narrativo han dejado a muchísimos satisfechos. La similitud entre la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsay con la obra original ha dado también para memes en los que daba un toque a Netflix por la adaptación de la mítica Resident Evil, quizá la saga de juegos sobre zombies más famosa y la peor adaptada en cuanto a personajes y ficción. Tremendo inicio de The Last Of Us, la ambientación, los flashbacks, el contexto extra y definitivamente las actuaciones de Pedro Pascal y Bella Ramsey van por buen camino.



Así se hace una adaptación Netflix.#TheLastOfUsHBO #TheLastOfUs #TLOU pic.twitter.com/NnDYNtEaLV — Acolt (@CarlosAcolt) 16 de enero de 2023 Si bien es cierto que el progreso lineal de un videojuego como The Last of Us fácilmente adaptable al cine o la televisión (un guion sin fisuras y una historia muy bien contada) y los juegos de Biohazard (nombre original en Japón de la saga de Capcom), eran algo menos cinematográficos cuando se estrenó el primer "Resident" allá por 1996, no estaría mal que este primer capítulo de The Last of Us sirviera como toque de atención para aquellos que se atrevan, por fin, a darle a Jill Valentine y Chris Redfield el espacio que se merecen en la gran pantalla. No en vano uno de los "memes" del día ha estado dedicado Netflix bajo el comentario "así se hace una adaptación". Para todos os fãs de Resident Evil, isso daqui vai ser o maior fato que vc viu na sua vida #TheLastOfUs pic.twitter.com/rXmKQxxL7N — Lucas #RE4Remake (@Lucas_Sakura) 16 de enero de 2023 Destacan especialmente las imágenes en las que la serie hace alarde de su presupuesto; aquellas que corresponden al principio de este "prólogo", escenas que los espectadores que hayan jugado a esta historia antes de ver la serie, seguirán "de memoria" con la misma angustia y atención. De los siguientes capítulos dependerá que la química entre Ellie y Joel acompañen a la historia tan bien como acompañaron a aquellos que los conocieron gracias a la consola. Si lo consiguen, solo quedará disfrutar. Pokémon, Assassin's Creed, la tomatina y la Semana Santa: videojuegos "ambientados" en España ¿Cuándo estrenan los siguientes episodios? Todos los capítulos de la serie estarán disponibles en HBO Max horas después de su estreno en Estados Unidos, es decir; cada lunes por la mañana. A continuación tienes las fechas de estreno de cada episodio: Capítulo 2: 23 de enero de 2023.

Capítulo 3: 30 de enero de 2023.

Capítulo 4: 6 de febrero de 2023.

Capítulo 5: 13 de febrero de 2023.

Capítulo 6: 20 de febrero de 2023.

Capítulo 7: 27 de febrero de 2023.

Capítulo 8: 6 de marzo de 2023.

Capítulo 9: 13 de marzo de 2023.

Capítulo 10: 20 de marzo de 2023.