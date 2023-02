Jason Katims: de profesión, experto en hacerte llorar

La historia de 'Un lugar en el cielo' (Apple TV+, desde el viernes, día 3) puede sonar demasiado melodramática como para ser cierta, pero en mayo de 2010, un niño se convirtió realmente en único superviviente de un accidente de avión que se cobró las vidas de sus padres y su hermano, entre casi cien víctimas. Aquel suceso inspiró a Ann Napolitano a escribir una novela que, a su vez, ha inspirado al veterano guionista-productor Jason Katims, 'showrunner' de éxitos como 'Friday night lights' o 'Parenthood', en su nuevo intento de reducir al espectador a un puñado de mocos y lágrimas.

Si en la novela, Napolitano alternaba entre episodios sobre las horas previas al accidente y episodios sobre los años posteriores, Katims ha preferido finiquitar esa primera parte más angustiosa en el episodio introductorio. Acompañamos al adolescente Edward (Colin O'Brien), sus padres (Robin Tunney y Brian D’Arcy James), su hermano mayor (Maxwell Jenkins) y algunos otros personajes y sus familiares no solo durante las horas previas al trágico vuelo, sino también en los minutos antes del choque; un metraje angustioso que trae flashbacks de 'United 93', la película de Paul Greengrass sobre el curso (desviado pero trágico) del cuarto avión secuestrado durante los ataques del 11-S.

Superado el peor de los tragos, Katims puede dedicarse a sus temas de siempre: las conexiones entre las personas, el valor de la familia que encuentras o eliges y, sobre todo, el poder del espíritu humano. "Siempre me han atraído esta clase de ideas", explica por videollamada. "Cuando veo películas y series o voy al teatro, siempre me acabo fijando más en los personajes que en los giros de la trama. Me gustan las historias basadas en gente creíble, gente por la que nos preocupamos y que entendemos a pesar de sus defectos, de sus errores".

El poso de una serie mágica

Nuestro entrevistado pasaba apuros como dramaturgo cuando, a principios de los noventa, el director y productor Edward Zwick (cocreador de 'Treintaytantos') le animó a trabajar para la pantalla. Katims empezó escribiendo tres capítulos de 'Es mi vida', aquel modélico drama juvenil que nos descubrió a Claire Danes. Después, también al amparo de Zwick, creó el efímero pero memorable drama romántico 'Relativity'. Su primer (modesto) éxito fue otra historia de amor, esta entre humana y extraterrestre: 'Roswell', un más que evidente modelo para 'Crepúsculo'.

Pero Katims es recordado, sobre todo, como 'showrunner' de 'Friday night lights', sobrecogedor drama sobre fútbol americano (y las figuras paternas que encuentras por el camino) que superó en impacto popular y crítico a la película de Peter Berg en que se basaba. Su episodio final le valió el Emmy a mejor guion de serie dramática en 2011. "Todo encajó en aquella serie", dice. "Hubo algo mágico en la combinación de factores: eran los actores, era el mundo descrito, era el paisaje tejano. Todavía hoy se me acerca mucha gente para decirme que está volviéndola a ver o que la acaba de descubrir. Es algo especial".

Una de las estrellas de 'FNL', Connie Britton, brilla en 'Un lugar en el cielo' como la mujer de alta sociedad Dee Dee, esposa de un pasajero del fatídico vuelo y madre de una joven, Zoe (Audrey Corsa), que cumple años el día que muere su padre. "Creé a Dee Dee para Connie, pero la idea no era revisitar lo ya vivido, sino hacer algo nuevo juntos. El personaje no puede ser más diferente de [la consejera estudiantil] Tami Taylor".

También con afecto, o mejor, congoja, se recuerda en general su drama familiar 'Parenthood', un proyecto especialmente personal para Katims: el personaje de Max (Max Burkholder), hijo con Asperger de los Braverman, era un poco su propio hijo Sawyer. El año pasado, Katims volvió al Trastorno del Espectro Autista en 'Nuestra mirada', cancelada por Amazon después de solo una temporada. Algo que no le ha desanimado en su misión de hacer series sobre gente corriente: "Es lo que me motiva. Las sutilezas de lo que pasa entre las personas. Los silencios y averiguar qué hay detrás de ellos. Lo emotivo de pensar que, en realidad, casi todos lo estamos haciendo lo mejor que podemos".