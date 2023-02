Lo habitual es que los rusos tengan su origen en Rusia, pero hay casos, como el del actor Yan Tual, que es 'el ruso oficial' de muchas ficciones, aunque sea un francés de origen celta. Su ‘doble nacionalidad’ la adoptó en España, con la serie ‘Servir y Proteger’ (TVE), donde daba vida a Kyril Konchalovsky, y de ahí le surgió el papel de uno de los integrantes de la mafia rusa de ‘Nasdrovia’ (Movistar Plus+). Ahora, seguramente gracias a ese papel, es Mitzia, un mercenario ruso en ‘Liaison’, la serie que estrenó este viernes, 24, Apple+. Y lo será en 'La Fortaleza', aún por ver la luz.

Nacido en París, de una familia procedente de la Bretaña, Yan Tual (Yan es Juan en bretón, aunque su nombre y apellido pudiera sonar asiático) vive donde está el trabajo, lo que le ha llevado, dice, a 10 países: Francia, España, Inglaterra, Bélgica, Italia, Alemania, Sudáfrica, Canadá, EEUU y… Escocia ( porque él cuenta Escocia como país). Tras el papel de ruso en la serie de policías española, le llegó el de los mafiosos que hacen suyo el restaurante que da nombre a la serie de Movistar Plus+, que le obligó a hablar en ese idioma. “Lo estudié por la serie. No hablaba ni una palabra antes de empezar el rodaje. Pensaba que lo interpretaría solo en castellano, hasta que me mandaron la última versión de los guiones una semana antes de empezar”, explica el actor.

De vocación políglota

En el ‘thriller’ político ‘Liasion’, dirigido por Stephen Hopkins, en el que da vida a un 'soldado profesional a sueldo' amigo del protagonista, (Vincent Cassel), también pone a prueba su soltura en el idioma, aunque no lo domina: “Hablo tres con fluidez: francés, inglés y castellano. Los demás los aprendo para papeles por fonética. Pero sigo estudiando para poder hablar más”, asegura. Tual, dice, además, que con el ‘boom’ de las plataformas, que propician más elencos internacionales, el conocimiento de los idiomas facilita ser candidato: “Habrá muchas más oportunidades si habla idiomas. Pero no solo a nivel profesional. Te hace crecer como actor, pero también como ser humano”, sostiene.

Tual tiene asumido ese perfil de ruso, al que contribuye su físico, que le he hecho encadenar proyectos. “Que te vean en papeles similares ayuda para que te contraten… pero, aunque puede que sean del mismo arquetipo, lo interesante siempre es hacer diferentes”. De ‘Servir y proteger’ guarda muy buenos recuerdos. “Aprendí un montón porque era la primera vez que trabajaba en España y que hacía una serie diaria. Va todo muy rápido. Los actores que las hacen merecen todo el respeto del mundo”, subraya.

‘Nasdrovia’ y ‘Outlander’

De ‘Nasdrovia’ se deshace en elogios: “Este proyecto me aportó un montón. En esta carrera hay mucho divertimento y poco arte… ‘Nasdrovia’ maneja ambos. Con ella tengo la sensación de tener en mi currículum mi ‘Breaking Bad”, confiesa. “Vasili, su personaje, gana en protagonismo en la segunda temporada, lo que le permitió mostrar más registros. “Hay un cambio en el personaje. Y no solo a nivel físico. Su tiempo en Alemania le dejó bastante filosófico y empieza a preguntarse lo que quiere hacer de verdad con su vida”, rememora el actor, que lamenta que la serie no tenga más temporadas para darle más recorrido. “Vasili tiene un arco muy peculiar, con muchos matices… ¡Queda mucho que contar!”, asegura.

Los fans de ‘Outlander’ también lo recordarán como un sacerdote: el padre Alexandro, que apareció en un capítulo de la cuarta temporada, 'Provincia’. “Fue una experiencia increíble. Escocia es un sitio con una cultura celta muy fuerte y paisajes maravillosos. A nivel de producción es un lujo. Te das cuenta de que formas parte de una aventura que va más allá de tu propio trabajo... Porque ‘Outlander’ tiene una comunidad de fans increíble”. Y esto último lo dicen con conocimiento de causa, porque le reconocían por la calle. “ El capítulo ha tenido muchísimo éxito y el personaje era esperado por los fans, ya que tenía una presencia importante en los libros, aunque fue reducido a un capítulo en la serie al adaptarlo”. De hecho, en ‘Nasdrovia’ hacían un guiño al mencionar la serie en su honor. “¡Al leer el guión no me lo podía creer! ¡Qué fuerte!”, recuerda.

Tras el estreno de ‘Liaison’ vendrá el 23 de junio, el de ‘La Fortaleza’, una película en la que participó invitado por el director español Chiqui Carabante. Se trata de una comedia negra coral filmada en Extremadura con un gran elenco, encabezado por Fernando Cayo ('La casa de papel', y donde vuelve a ser ruso. Y ‘Cold Meat’, Sebastien Drouin, filme que rodó en invierno en Canadá: “Vais a flipar”, adelanta. También grabó las series 'A Casa Tutti Bene', de Gabriele Muccino, y la de Scott Frank, ‘Monsieur Spade’, con Clive Owen (ahí es francés) y ahora rueda una película en Vancouver con Emile Hirsch donde, hace de alemán.

Ruso o no, bueno o malo, sea en el país que sea, al actor de las mil caras y los mil idiomas lo que le importa es hacer un buen papel. “Lo que me interesa es una buena historia. El conflicto que puede tener un personaje y cómo intenta superarlo”, asegura.