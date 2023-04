La temporada final de 'Barry', 'Inseparables' y otras series para ver esta semana

Cada semana se estrenan nuevas series, regresan otras conocidas y queridas, y la agenda se puede volver fácilmente imposible. En esta sección hacemos cinco propuestas con las que, en principio, es imposible equivocarse.

Será una primavera de crudas despedidas. El 26 de mayo se estrenará el último episodio de 'La maravillosa Sra. Maisel'. Y solo dos días después (uno más en España), diremos adiós definitivo a dos clásicos recientes de HBO: 'Succession' y 'Barry', la gran comedia negra cocreada y protagonizada por Bill Hader. Nos quedan solo ocho semanas con ese marine convertido en asesino a sueldo, luego actor, después asesino otra vez. En esta temporada le seguimos, al menos en principio, en su vida en prisión.

2. 'Una ola de treinta metros (temporada 2)' (HBO Max, lunes)

Llega otra entrega de la sorprendente docuserie sobre Garrett McNamara, el surfista de olas grandes que ayudó a poner el pueblo portugués de Nazaré en el mapa de los deportes de riesgo. En aquella localidad acabó batiendo un par de récords mundiales, el segundo de ellos en 2013, cuando lidió con la ola del título. En esta nueva temporada, McNamara se aleja un poco del protagonismo y trata de ayudar a otros a cumplir sus sueños. Sigue con él su esposa Nicole, a la que veremos en su tercer parto.

Debora Cahn, guionista y productora en 'El Ala Oeste de la Casa Blanca' o 'Homeland', está detrás de un prometedor cruce de 'thriller' político con comedia conyugal. La gran Keri Russell (alias Felicity o Elizabeth Jennings, de 'The Americans') interpreta a Kate Wyler, nueva embajadora de Estados Unidos en el Reino Unido. Por si tratar de detener una guerra no fuera suficiente trabajo, en casa debe combatir con un marido también diplomático (Rufus Sewell) que no sabe callarse los consejos.

¿Queda algo sagrado en la cultura audiovisual contemporánea? No realmente: por eso la próxima semana se estrena un 'remake' en formato serie de 'Inseparables', una de las más reputadas películas de Cronenberg. Pero no cualquier 'remake', al menos, sino uno escrito por Alice Birch ('Normal people', 'Conversaciones entre amigos') y doblemente protagonizado por Rachel Weisz en los papeles bordados en cine por Jeremy Irons. En esta ocasión, Bev y Elliot buscan revolucionar la ciencia del parto.

5. 'Las gotas de Dios' (Apple TV+, viernes)

La (segunda) adaptación a serie del popular manga de Tadashi Agi (guion) y Shu Okimoto (dibujo) reúne las más variadas nacionalidades: además de Japón, participan en la producción Estados Unidos y Francia, y su director es el israelí Oded Ruskin, curtido en series conocidas como 'The baker and the beauty' o 'Falsa identidad'. La hija biológica (Fleur Geffrier) y el hijo adoptivo (Tomohisa Yamashita) de un famoso enólogo se enfrentan en diversas pruebas para hacerse con la herencia de su padre, una gran colección de vinos.