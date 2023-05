De la esperada 'Ciudad en llamas' a 'El caballero negro': 5 series nuevas para ver esta semana

Cada semana se estrenan nuevas series, regresan otras conocidas y queridas, y la agenda se puede volver fácilmente imposible. En esta sección hacemos cinco propuestas con las que, en principio, es imposible equivocarse.

1. 'Dance Brothers' (Netflix, miércoles)

La primera serie finlandesa que Netflix estrena a nivel global es un drama de baile sobre dos hermanos, Sakari (Samuel Kujala) y Roni (Roderick Kabanga), empeñados en hacer lo que sea por llegar a ser bailarines profesionales. Tras abrir su propio club, asombran a propios y extraños con sus coreografías, pero la relación fraternal acabará estropeada por la ambición. La creadora de la serie es Max Malka, productora de 'Aurora', película ganadora de siete premios Jussi, los Oscar de Finlandia.

2. 'Los Muppets: los Mayhem dan la nota' (Disney+, miércoles)

Disney trata de devolver la magia a los Teleñecos, o perdón, los Muppets, con esta nueva comedia con toques de falso documental, acercamiento que ya se probó en la serie 'Los Muppets' en 2015 sin los mejores dividendos artísticos. Seguiremos (o no) a la banda rock de felpa Dr. Teeth And The Electric Mayhem en su intento de grabar un primer álbum tras cuatro décadas y media en la carretera. Por el camino, cameos algo aleatorios, de Tommy Lee a Lil Nas X, pasando por Deadmau5.

3. 'El caballero negro' (Netflix, viernes)

Basado en un 'webtoon' de Lee Yungyung, este 'thriller' distópico surcoreano presenta un mundo futuro donde la polución extrema ha acabado con el 99% de la población y los supervivientes requieren de avezados repartidores para tener productos de necesidad vital. Uno de estos mensajeros, el legendario 5-8 (Kim Woo-bin, visto en Sitges 2022 en 'Alienoid'), entrena a un joven aprendiz a la vez que se plantea desafiar al diabólico conglomerado que controla el oxígeno y ha subyugado al mundo.

4. 'Ciudad en llamas' (Apple TV+, viernes)

Josh Schwartz y Stephanie Savage, responsables de varios clásicos ('O.C.', 'Gossip girl') del drama 'teen' moderno, se llevan a su adictivo terreno la Gran Novela Americana de Garth Risk Hallberg, conocida quizá, sobre todo, por lo que costó a la editorial Knopf: casi dos millones de dólares de nada. La historia ya no se sitúa en los setenta, sino principios de los dosmiles, pero sigue siendo elegía por una Nueva York pretérita (con vibrante escena rock) y 'thriller' dramático sobre clase y raza.

5. 'A town called Malice' (SkyShowtime, viernes)

Ya solo por tener el título de un gran clásico de The Jam, este drama criminal de Nick Love ('Football factory: diario de un hooligan') se ha ganado nuestra simpatía. Pero es que, además, se desarrolla y fue rodada en plena Costa del Sol. Es allí donde, a principios de los ochenta, huye una familia criminal británica para beneficiarse de una inesperada situación. El menor de los hermanos (Jack Rowan) y su prometida (Tahirah Sharif) se verán envueltos raudamente en el submundo que encuentran a su llegada.