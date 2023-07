Después de conseguir hasta 25 nominaciones en la edición de 2022, 'Succession' ha vuelto a superar a todas sus competidoras, dramáticas o no dramáticas, en las nominaciones a los premios Emmy, este año enturbiadas por la huelga de guionistas y la posibilidad de que el sindicato que representa a 160.000 actores de televisión y cine se declarara también en huelga el mismo miércoles, cuando expiraba su contrato con los grandes estudios.

La serie creada por Jesse Armstrong, eléctrico drama satírico sobre una dinastía mediática, ha recibido un total de 27 nominaciones por su excelente temporada final. Competirá, por supuesto, en la categoría de mejor serie dramática, y buena parte de su reparto coral también ha sido reconocido. Brian Cox aparece como posible mejor actor protagonista; pocos han conseguido tanto con solo aparecer en la mitad de capítulos de una temporada. También Sarah Snook (Shiv) debuta en el apartado de interpretación principal. Jeremy Strong podría llevarse su segundo Emmy por el tumultuoso Kendall Roy después de ganarlo en 2020.

Las otras series nominadas como mejor drama han sido 'Better call Saul', 'Andor', 'The Crown', 'House of the dragon', 'The last of us', 'The White Lotus' y 'Yellowjackets'. Con cuatro series en ese grupo, HBO consigue lo que no conseguía ninguna cadena o plataforma desde 1992, cuando NBC logró tener nominadas 'Tiempo de conflictos', 'A través del tiempo', 'La ley de Los Ángeles' y 'Ley y orden'.

En el apartado de comedia, grandes novedades con primeras temporadas: 'The Bear', aclamada historia sobre gastronomía y pérdida; 'Miércoles' y 'Jury duty'. El resto de nominadas, más habituales, han sido 'Ted Lasso' (ganadora en esta categoría los dos últimos años consecutivos), 'La maravillosa Sra. Maisel', 'Solo asesinatos en el edificio', 'Barry' y 'Colegio Abbott'.

En el apartado de series limitadas y antológicas o telefilmes, algunos de los títulos más reconocidos han sido 'Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer' (con nominación incluida para su protagonista Evan Peters), la comedia negra 'Bronca', 'Fleishman está en apuros' o 'Daisy Jones & The Six'.