Miren Ibarguren: "El rodaje de 'Los sin nombre' es en el que más he llorado"

Cuando escuchamos el nombre de Miren Ibarguren rápidamente lo asociamos a la comedia por todos los títulos en los que nos ha hecho reír ('Escenas de matrimonio', 'Aída', 'La que se avecina', 'Supernormal', 'Anclados'...). En cambio en 'Los sin nombre', la nueva serie que protagoniza en Movistar Plus+, creada por Pau Freixas y Pol Cortecans, vive todo un dramón salpicado de 'thriller' y elementos paranormales. La ficción se estrena del tirón este jueves 26 de junio.

Su personaje, Claudia, vive lo peor que le puede pasar a una madre: la desaparición de su hija.

Totalmente. No hay un terror mayor ni un dolor más grande que perder a un hijo.

¿Es el rodaje en el que más ha llorado?

Desde luego, es en el que más he llorado y puede ser que en el que más he aprendido. Porque como era la primera vez que hacía bastante drama...

Su compañera en la serie, Milena Smit, ha comentado alguna vez que le suelen tocar dramones y que le costaba no llevarse luego el personaje a casa. ¿Le ha pasado igual con Claudia?

Sí, me costaba bastante abandonar ese mood (ánimo) que necesitaba el personaje. Sobre todo al principio, que estaba más nerviosa, hasta que luego le pillas un poco el truco. La primera semana de rodaje es como de acondicionamiento y no quieres soltar el mood por si se te escapa. Ydespués todas las escenas que suceden en Los sin nombre son bastante heavies y es muy difícil no llevártelo a casa porque hay una cosa corporal que se te queda. Si has estado llorando dos horas seguidas el cuerpo no reconoce que es una película y es complicado desprenderse de todo eso.

Y más si empiezas como hacía usted, a las cuatro de la mañana, ensayando en casa.

Bueno, me preparaba el día y repasaba las escenas que tenía.

¿Para usted es más difícil hacer reír o hacer llorar?

Yo creo que todo va en el guion. Si el guion está bien escrito es fácil hacer reír, hacer llorar y ponerte en la onda de lo que requiere el proyecto. De un mal guion difícilmente puedes sacar ni risa ni llanto.

Cuando escuchas el título de la serie lo primero que viene a la cabeza es la película de 1999 de Jaume Balagueró, aunque también estaba basada en una novela. ¿Le recomendaron que la leyeran o les dijeron que mejor no?

Me dijeron que no leyera el libro de Ramsey Campbell porque tampoco tenía mucho que ver con la serie, y que tampoco viera la película porque me iba a condicionar. Así que fuimos bastante vírgenes en ese sentido, ninguno de los actores vio la película ni se leyó la novela para empezar a hacer la serie un poco limpios de referencias.

Miren Ibarguren, en 'Los sin nombre' / QUIM VIVES / MOVISTAR PLUS+

Dice que le apasiona el true crime. ¿También el thriller, como esta serie?

Sí. Lo que no veo mucho son cosas de terror. Soy incapaz.

¿Le dan miedo?

Sí. Es una locura, porque si te gusta una cosa tiene lógica que te guste la otra, ¿no? Pero como las películas de terror tiran mucho de susto, yo soy muy exagerada recibiendo sustos. Vi una vez La monja con mi hermana y casi me muero. En cambio el true crime sí me gusta porque te cuentan un caso más tranquilamente, con hechos verídicos.

La serie incorpora elementos paranormales, habla de milagros, de la fe, de la muerte... ¿Cree en todo eso?

Me encantaría creer en todo eso, pero escucho a mucha gente que metafísicamente te da la explicación de por qué cuando te mueres no se acaba todo y yo sigo pensando que fundimos a negro, que es la peor opción porque es la que más angustia da. Por eso hay que aprovechar la vida. No creo en milagros ni en cosas que no haya visto. Desde que tenemos iPhones con cámaras no se han vuelto a ver apariciones en ningún sitio, así que, en caso de creer, creería más en los extraterrestres, de los que sí hay fotos, que en otra cosa.

Hace poco ha acabado de rodar la película de Aída. ¿Ha sido agradecido retomar el personaje de Soraya después de tanto tiempo?

¡Me ha encantado! El primer día todos nos preguntábamos si íbamos a ser capaces de hacerlo, pensando que no nos íbamos a acordar, y fue ponernos la ropa y... ¡boom! Surgió la emoción. Íbamos con un poco de sustillo porque hacía 10 años que no hacíamos el personaje, que no veíamos a todo el elenco junto, aunque más o menos nos hemos ido viendo, algunos más que otros. Cuando terminamos de rodar nos dio un poco de pena. ¡Yo hubiera rodado más!

Miren Ibarguren, en 'Los sin nombre' / QUIM VIVES / MOVISTAR PLUS+

¿Cree que el público se va a emocionar con la película?

Yo creo que sí. Paco [León, el director, que también interpreta a Luisma] tiene eso como director, que siempre te regala una pizquita de corazón ahí. Creo que lo ha hecho muy bien y que la gente, sin duda, se va a emocionar.

También estrenará en septiembre 'El refugio atómico', una de las grandes apuestas de Netflix, de los creadores de 'La Casa de Papel'. ¿Qué supone encabezar el elenco?

Un proyecto tan importante siempre da un poco de vértigo. Pero es una pasada, un sueño de proyecto, de esos que dices: ya me puedo morir tranquila porque he hecho esto.

Ahora que encadena tantos proyectos como protagonista, ¿siente que está en el mejor momento de su carrera?

Estoy muy agradecida de haber rodado tanto el año pasado, porque lo que más me gusta es ir a rodar. A todo lo demás le doy la importancia justa. Así que puede ser que sí que esté en uno de los mejores momentos de mi carrera.

¿Qué le diría a la Miren que empezaba?

¡Ánimo, que se puede!