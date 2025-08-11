Proyecto real
Juan Carlos I negocia una cifra millonaria con Netflix para producir una serie sobre su vida
La plataforma quiere estrenar la producción coincidiendo con la publicación de sus memorias y el 50 aniversario de su proclamación.
Carlos Merenciano
Netflix está en conversaciones con el rey emérito para producir una serie de ficción basada en su vida, según publica The Objective. Las negociaciones, que se llevan a cabo a través de sus abogados, coinciden con el próximo lanzamiento de sus memorias 'Reconciliación', previsto para el 12 de noviembre, pocos días antes de que se cumplan 50 años de su proclamación.
El plan de la plataforma es desarrollar al menos seis episodios, con estreno global y un formato similar a 'The Crown', en el que actores interpretarían a Juan Carlos I y a las figuras clave de su reinado entre 1975 y 2014. El proyecto incluiría episodios sobre sus hitos políticos y personales, así como las controversias que marcaron sus últimos años como jefe del Estado, entre ellas sus problemas fiscales y las relaciones con distintas mujeres, como la reina Sofía, Corinna Larsen o Bárbara Rey. Felipe VI estaría informado de la propuesta.
La operación está siendo gestionada directamente por la matriz internacional de Netflix, que envió recientemente a un alto directivo a Abu Dabi para presentar el proyecto al monarca. Según las mismas fuentes, la oferta de Netflix rondaría los 20 millones de euros, aunque el entorno del rey emérito considera que la cifra podría ser superior.
Estas negociaciones se producen en un momento en el que don Juan Carlos ya ha devuelto los préstamos que recibió en 2021 para abonar la segunda regularización con la Agencia Tributaria, por un importe de 4.395.901,96 euros. En la primera regularización, en 2022, pagó 678.393,72 euros en concepto de impuesto de donaciones por obsequios del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Los empresarios que le prestaron el dinero consignaron las operaciones ante notario, con la condición de que su identidad permaneciera en secreto.
Suscríbete para seguir leyendo
- PP y Vox se lanzan contra Morant tras pedir 'humanidad' por José María Ángel
- 35 minutos dando vueltas para aparcar en Playa de San Juan
- Hasta 1,7 millones de euros por el Hotel Casa del Gobernador de Tabarca, casi 20 veces más que el canon actual
- Stella Maris: el superchalé de Vistahermosa envuelto en miseria
- Cae entre las rocas del paseo marítimo de Torrevieja y queda atrapado durante más de dos horas y media
- Trabajadores y pacientes denuncian la situación de inseguridad en el parking del Hospital Marina Baixa
- Mutxamel aplica una técnica pionera para esterilizar gatos callejeros en menos de tres minutos
- Así se vivieron los fuegos artificiales del Castell de l'Olla de Altea