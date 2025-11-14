Netflix lanza el tráiler de 'Ciudad de sombras', el último trabajo de Verónica Echegui antes de su fallecimiento
La plataforma fija para el 12 de diciembre el estreno del thriller ambientado en Barcelona y protagonizado por Isak Férriz y la actriz madrileña
Carlos Merenciano
Netflix ha presentado el tráiler de 'Ciudad de sombras', su nueva serie policíaca que verá la luz el próximo 12 de diciembre. La ficción, dirigida por Jorge Torregrossa y producida por Arcadia, supone la última obra audiovisual que rodó Verónica Echegui antes de su fallecimiento, un hecho que añade un componente emocional al lanzamiento y supone un homenaje hacia la intérprete.
La serie arranca con un crimen estremecedor: un cadáver completamente calcinado aparece colgado en la fachada de La Pedrera – Casa Milà, el emblemático edificio modernista de Gaudí. Para esclarecer el caso, los Mossos d’Esquadra reincorporan al inspector Milo Malart, interpretado por Isak Férriz, apartado del cuerpo por problemas disciplinarios. A su lado trabajará la subinspectora Rebeca Garrido, a la que da vida Verónica Echegui en una de sus últimas interpretaciones.
El reparto se completa con Ana Wagener, Manolo Solo y Jordi Ballester, acompañando a los protagonistas en esta historia de seis episodios. El guion adapta la novela Aro, primera entrega de la tetralogía creada por Aro Sáinz de la Maza, y ha sido desarrollado por Torregrossa junto a los guionistas Carlos López y Clara Esparrach.
'Ciudad de sombras' combina investigación criminal, tensión psicológica y una Barcelona oscura que funciona como un personaje más. La serie llega marcada por la impronta de Verónica Echegui, que dejó su última huella en la ficción antes de su pérdida, convirtiendo su estreno en una cita especialmente significativa para el mundo audiovisual.
- El SEPE busca trabajadores con la educación básica y sin experiencia: sueldo de hasta 30.000 euros
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- Cuatro políticos y tres funcionarios de Santa Pola y Elche se sientan en el banquillo por permitir discotecas bajo el faro
- Munilla degusta el arroz con costra en Elche y le cantan un cariñoso 'Cumpleaños feliz
- Así es el proveedor alicantino de cebollas de Mercadona: más de 18 millones en ventas y una media de 220 trabajadores
- Pasión desmedida en Elche por Messi: el Martínez Valero, repleto para ver a los campeones del mundo
- El Ayuntamiento de Torrevieja da licencia para una tienda de la cadena Bauhaus y dos supermercados en La Hoya
- Los mejores restaurantes de Alicante según 25 alicantinos escogidos al azar