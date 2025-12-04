HBO Max presenta en Londres sus títulos más sonados para 2026.

"Desde su lanzamiento hace cinco años, hemos trabajado duro para crear una visión clara de lo que es HBO Max y lo que significa la marca en el paisaje del 'streaming"", empezó contando Casey Bloys, presidente y CEO de HBO y Max Content, en la presentación de contenidos celebrada en Londres en la tarde del miércoles. Tras la fusión de Warner Bros. y Discovery, se pensó en una plataforma amplia al estilo de Netflix, una que tuviera algo para cualquier persona. La marca HBO cayó del nombre. Cuando David Zaslav, presidente y CEO de Warner Bros. Discovery anunció en mayo que Max volvería a ser HBO Max, renegó de la cantidad para asegurar que "ningún cliente pide más contenido, sino mejor contenido".

La misión vuelve a ser ahora concentrarse en dar a la gente lo que quiere: los originales de HBO, los selectos especiales de comedia, los documentales cuidados. Por otro lado, no dejan a un lado la parte Max y la usarán para poder ofrecer nuevos contenidos 52 semanas al año. "Hasta hace poco, el original de Max podía ser un concepto nebuloso para ustedes y, francamente, también lo era para nosotros", ha dicho Bloys a la prensa internacional reunida. "Pero puedo decir que ahora sirven a un propósito muy específico. Nos estamos inclinando por series rentables, pero elevadas y de alta calidad, con mayor número de episodios y que pueden regresar cada año". Su primera apuesta en este sentido les salió bien: la serie de hospital 'The Pitt' obtuvo en septiembre cinco premios Emmy, incluyendo el de mejor serie dramática. En esta misma línea desarrollan ahora una serie policial ('American blue'), un drama familiar ('How to survive without me') y un 'spin-off' de 'Big bang' ('Stuart fails to save the universe').

Calendario de estrenos

Aunque parezca sorprendente, dado lo mucho que suele esperarse últimamente entre temporada y temporada de grandes series, 'The Pitt' regresará este mismo enero a HBO Max. Tampoco habrá que esperar mucho (también se estrena el próximo mes, el día 12) para la cuarta temporada de 'Industry', drama financiero que se deslizará seriamente hacia el 'thriller' y el misterio, según explicó en Londres su cocreador Konrad Kay. "Nos preguntamos si inyectando estas cosas en la serie, ¿la harían más atractiva? ¿La harían más emocionante? Ponemos a personajes queridos en situaciones más intensas, en las que hay más cosas en juego".

En enero (el día 19, para ser precisos) llegará además 'El caballero de los siete reinos', nuevo 'spin-off' de 'Juego de tronos' que el cocreador y 'showrunner' Ira Parker ha presentado en Londres como un reflejo de su personaje central, el caballero errante Ser Duncan el Alto (Peter Caffley): "Todo el libro original [de George R. R. Martin, 'Cuentos de Dunk y Egg'] se basa en su punto de vista, y todo en la serie, de la música a los títulos de crédito, de la fotografía a la acción, recoge la esencia de Dunk, que viene de la nada, que tiene muy poco, que es un ser humano muy sencillo y sin pulir". Según ha contado Bloys, de aquí a 2028 no habrá año sin alguna nueva temporada de una serie de 'Juego de tronos'. Y en 2026, serán dos: la tercera de 'La Casa del Dragón' llega en verano.

Marzo significará el regreso, diez años después, de la comedia satírica 'The comeback', en la que Valerie Cherish, inenarrable actriz interpretada por la cocreadora Lisa Kudrow, se convierte en protagonista de la primera telecomedia escrita por la IA. "No nos limitamos a decir que la IA es mala", dijo el cocreador Michael Patrick King ('Sexo en Nueva York'). "Queríamos imaginar qué pasaría si la IA realmente estuviera aprendiendo mucho y la gente intentara ponerse por delante de ella”. A lo que Kudrow añadió: "Sin salir en cualquier caso del reino de la 'sitcom'. Todo está muy anclado en la vida real".

'Euphoria' por fin en abril

Bloys aprovechó el evento para anunciar el regreso de 'Euphoria' el próximo abril. Su creador y director, Sam Levinson, ha avanzado en el evento que esta tercera temporada ya no se desarrollará entre lección y lección de instituto. "No podíamos volver ahí. Y cinco años era un buen salto temporal porque, de haber ido a la universidad, también habrían acabado de estudiar. Así que nos encontramos a Rue [Zendaya] en la frontera con Méjico, endeudada con Laurie [Martha Kelly], y pensando en formas innovadoras de quitarse ese problema. Cassie [Sydney Sweeney] vive en un barrio residencial con Nate [Jacob Elordi] y están prometidos [según dijo más adelante, la boda es "una noche inolvidable"]. Ella está muy enganchada a las redes sociales y envidiosa de lo que parecen ser las grandes vidas que todos sus compañeros de instituto están viviendo en este momento en concreto".

Según siguió revelando Levinson, "Jules [Hunter Schafer] está en la escuela de arte, muy nerviosa con su carrera como pintora y tratando de evitar cualquier responsabilidad. Maddy [Alexa Demie] trabaja en una agencia de talentos, pero a la vez tiene sus chanchullos por otros lados. Y Lexi [Maude Apatow] es asistente de una showrunner encarnada por Sharon Stone, que es absolutamente deliciosa y un verdadero icono".

Preguntado por Bloys sobre los nuevos rostros de la temporada, Levinson reservó palabras laudatorias para Rosalía: "La conocí hace años, después de la primera temporada, si no recuerdo mal. Y siempre nos hemos entendido muy bien creativamente. Cuando vino a hacer la prueba para esta temporada, me entusiasmé. Es magnífica en la pantalla y tiene grandes dotes cómicas. De repente podía venir y decirme, 'Oye, ¿qué te parece si intentamos volver a hacer esta escena, pero en español? Y a ver qué pasa'".

A principios de otoño debería llegar 'Lanterns', cocreada por Damon Lindelof ('Perdidos', 'Watchmen') y protagonizada por Kyle Chandler y Aaron Pierre como policías intergalácticos (o Linternas Verdes) metidos en un misterio terrestre, y ya para finales de año se esperan nuevas temporadas de 'La edad dorada', 'Dune: La profecía' y 'The Eastern gate'.

Momento delicado

Y no, desde luego que no se podía ignorar al elefante azul en la habitación: Warner Bros. Discovery, el conglomerado del que forman parte HBO y HBO Max, está en pleno proceso de venta. El pasado lunes, Comcast, Netflix y Paramount hicieron sus segundas ofertas. Mientras que Comcast y Netflix no están interesados en la parte de televisión lineal (solo en el estudio de cine y el 'streaming'), Paramount ha propuesto hacerse con la compañía completa, y además haciendo una oferta enteramente basada en efectivo.

"Es un proceso en el que no estoy involucrado ni tengo información privilegiada ni sé nada realmente", comentó Bloys cuando se le preguntó cómo estaba afectando la noticia a los presupuestos para próximos años. “Y no, no los ha afectado en absoluto. La gente tiene mucha curiosidad por todo esto, pero la única cosa que podemos controlar, lo único que podemos hacer, es seguir sacando listas de títulos como la que acabamos de compartir con ustedes".

Desembarazarse del equipo de HBO no sería un movimiento demasiado inteligente por parte de los hipotéticos nuevos amos, si tenemos en cuenta el historial logrado. Solo en la última década de premios Emmy, como se encargó de recordar el propio Bloys al principio del evento, han conseguido seis galardones a mejor drama, cuatro de comedia, siete de serie limitada, diez de programas de variedades y trece de documental. Sin ese equipo, igual HBO no sería HBO y sería televisión.